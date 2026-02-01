Ζαν-Κεβίν Ογκουστέν: Ο παίκτης που έκανε τη χειρότερη μεταγραφή ever

Τέτοιες μέρες κάθε χρόνο, εκατοντάδες ευρωπαϊκές ομάδες προσπαθούν να ολοκληρώσουν εντός χρονικών περιθωρίων τα ψώνια τους για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο ψάχνοντας τους παίκτες που θα καταφέρουν να τους απογειώσουν μεσούσης της σεζόν.

Κάτι τέτοιο είχε κάνει πριν από έξι χρόνια και η Λιντς, που στην προσπάθεια να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή όσο έδινε τη μεγάλη της μάχη για να επιστρέψει, επιτέλους, στα σαλόνια της Premier League μετά τον υποβιβασμό της το 2004, είχε αποκτήσει με δανεισμό από τη Λειψία τον Ζαν-Κεβίν Ογκουστέν. Τον Γάλλο, φέρελπι τότε επιθετικό, ο οποίος ανήκε στους Κόκκινους Ταύρους και είχε ανδρωθεί ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Παρί Σεν Ζερμέν.

Μία μεταγραφή όμως, που θα εξελισσόταν σε απόλυτο φιάσκο και θα ανακηρυσσόταν ως η... χειρότερη στην ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου, βάζοντας μέσα πολλά εκατομμύρια τα Παγώνια κατόπιν ετών στις δικαστικές αίθουσες, τόσο με την πρώην ομάδα του, όσο και με τον ίδιο...

