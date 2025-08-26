Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου διαψεύδει ότι κλείνει: «Fake news τα δημοσιεύματα, θα κινηθούμε νομικά»

«Fake news» χαρακτηρίζει το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου δημοσιεύματα ότι διακόπτει την λειτουργία του λόγω οικονομικών προβλημάτων. Όπως αναφέρει η διοίκηση του Μουσείου, «θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νομικές ενέργειες προκειμένου, αφενός να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που διέσπειραν τα ψεύδη και αφετέρου να αποκατασταθεί η φήμη του Μουσείου και όποια ζημία υπέστη αυτό εξαιτίας των παραπάνω δημοσιευμάτων».

Το Μουσείο ιδρύθηκε από τον αείμνηστο επιχειρηματία Θεόδωρο Ν. Χαραγκιώνη και λειτουργεί από το 2011 στο κτίριο Capitol Mall, στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Ιουλιανού 33.

Ο ιδρυτής του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου, Θεόδωρος Χαραγκιώνης

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου:

Στις 25.08.2025 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του περιοδικού NEWSAUTO ένα εντελώς ψευδές και παραπλανητικό άρθρο με τίτλο «Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: To τέλος ενός οράματος;», σύμφωνα με το οποίο το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου έχει σταματήσει τη λειτουργία του λόγω οικονομικής δυσπραγίας και αδυναμίας επιβίωσης. Δυστυχώς, τα fake news που αναπαράγει το συγκεκριμένο δημοσίευμα έχουν ήδη κάνει το γύρο του διαδικτύου λόγω της ταχύτατης αναδημοσίευσής του διάφορα sites, ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος. Ευνόητο είναι ότι η διοίκηση του Μουσείου θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νομικές ενέργειες προκειμένου, αφενός να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που διέσπειραν τα ψεύδη και αφετέρου να αποκατασταθεί η φήμη του Μουσείου και όποια ζημία υπέστη αυτό εξαιτίας των παραπάνω δημοσιευμάτων.

Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε το κοινό μας ότι το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου είναι ανοιχτό και λειτουργεί προσφέροντας, όπως πάντα, στους επισκέπτες του μία μοναδική αισθητική εμπειρία μέσα από τη γνωριμία με τη σπάνια συλλογή αυτοκινήτων που διαθέτει και τις δράσεις που διοργανώνει για μικρούς και μεγάλους. Με σεβασμό και ευθύνη απέναντι στο όραμα του ιδρυτή του, Θεόδωρου Ν. Χαραγκιώνη, ο οποίος, με πρωτοπόρο πνεύμα, πάθος και αδιάκοπο πείσμα, κατόρθωσε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, δημιουργώντας έναν πολύτιμο θύλακα γνώσης και προβολής της ιστορίας της αυτοκίνησης για τις επόμενες γενιές.

Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους φίλους του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου, οι οποίοι, αναστατωμένοι από την ψευδή είδηση διακοπής της λειτουργίας του, επικοινωνούν ασταμάτητα μαζί μας, εκφράζοντας την οργή, τη λύπη και τη συμπαράστασή τους για το γεγονός αυτό.

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη μας και σας διαβεβαιώνουμε ότι το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου θα έχει τις πόρτες του ανοιχτές στο κοινό του, με την ποιότητα που δημιούργησε ο ιδρυτής του και διατηρούν τα παιδιά του αλλά και με το βλέμμα στο μέλλον και στη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας που επιθυμεί να προσφέρει στους επισκέπτες του.