Τεράστια ουρά στη Διώρυγα του Σουέζ - Τάνκερ «φράκαρε» και μπλόκαρε την είσοδο

Γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παρασύρθηκε από ριπή ανέμου και προσάραξε μέσα στη Διώρυγα του Σουέζ, κλείνοντας μια από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο.

Φωτογραφία την οποία τράβηξε αμερικανίδα μηχανικός κοντινού πλοίου και ανήρτησε στο Instagram εικονίζει το MV Ever Given, ταϊβανέζικο φορτηγό μήκους 400 μέτρων και πλάτους 59, ενώ έχει προσαράξει, βρίσκεται κάθετα μέσα στη Διώρυγα κι εμποδίζει οποιαδήποτε διέλευση.

Η Evergreen Marine Corp., στην οποία ανήκει το σκάφος, ανέφερε πως «πιθανόν το πλοίο χτυπήθηκε από ριπή ανέμου» και προσάραξε. Η εταιρεία «συζητά με όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Αρχής που διαχειρίζεται τη διώρυγα, για να προσφερθεί βοήθεια στο πλοίο το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Awkward, now nearly 24 hours, the single lane part of the Suez Canal is still blocked by the mega container ship 'Ever Given'. https://t.co/8ZKLqScZlS pic.twitter.com/ZnVnNF11ZM

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, εξαιτίας του συμβάντος πάνω από 100 πλοία έχουν σχηματίσει τεράστια ουρά καθώς περιμένουν για να περάσουν τη Διώρυγα του Σουέζ.

«Είχαμε ένα περιστατικό προσάραξης», συνόψισε μιλώντας στο Μπλούμπεργκ ο Αλόκ Ρόι, διευθυντής της BSM Hong Kong, που διαχειρίζεται το Ever Given.

Η Τζούλιαν Κόνα, μηχανικός του εμπορικού ναυτικού, μεταφόρτωσε στο Instagram τη φωτογραφία του γιγαντιαίου φορτηγού που τράβηξε από το Maersk Denver, που έχει αποκλειστεί πίσω από το Ever Given.

«Ένα πλοίο μπροστά μας προσάραξε ενώ πέρναγε τη Διώρυγα και τώρα έχει αποκλείσει τη διέλευση», έγραψε. «Φαίνεται πως μπορεί να χρειαστεί να περιμένουμε εδώ λιγάκι», συμπλήρωσε.

Κατά τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων Vessel Finder, το Ever Given έχει προορισμό το Ρότερνταμ.

«Ρυμουλκά προσπαθούν να επαναφέρουν το σκάφος σε κανονική πλεύση», ανέφερε μέσω Twitter η Leth Agencies, εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες σε ναυτιλιακές εταιρείες τα σκάφη των οποίων χρησιμοποιούν τη Διώρυγα.

Οι αιγυπτιακές αρχές δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο για το περιστατικό μέχρι στιγμής.

Από τη Διώρυγα του Σουέζ, η οποία εγκαινιάστηκε το 1869, διέρχεται περίπου το 10% των εμπορικών πλοίων που εκτελούν δρομολόγια διεθνώς.

PHOTO OF THE DAY: The 400-meter long MV Ever Given container ship has got stuck in one of the narrowest parts of the Suez Canal, blocking the waterway for the last few hours | #OOTT #SuezCanal 📷 via https://t.co/lhL5u4o4a9 🖥 Full story: https://t.co/ICnLLEJ9kp pic.twitter.com/jbV0fxgipS