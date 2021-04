ΗΠΑ: Αναγνώρισαν επίσημα τη γενοκτονία των Αρμενίων - Η πρώτη αντίδραση της Τουρκίας

Οπως αναμενόταν, οι ΗΠΑ, δια στόματος του προέδρου τους Τζο Μπάιντεν, αναγνώρισαν επίσημα τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915.

Στη δήλωσή του για τη σφαγή των Αρμενίων από τους Τούρκους του 1915, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χρησιμοποίησε δύο φορές τη λέξη γενοκτονία.

«Κάθε χρόνο αυτήν την ημέρα, θυμόμαστε τη ζωή όλων εκείνων που πέθαναν στη γενοκτονία των Αρμενίων της Οθωμανικής περιόδου και δεσμευόμαστε να αποτρέψουμε μια τέτοια θηριωδία να ξανασυμβεί», δήλωσε ο κ. Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι η μνήμη βοηθά να παραμένουμε σε εγρήγορση, όσον αφορά στην επίδραση του μίσους σε όλες τις μορφές του.



Ο Μπάιντεν προχώρησε στην αναγνώριση της γενοκτονίας του 1915 εκατόν έξι χρόνια μετά τη μαζική δολοφονία 1,5 εκατομμύρια Αρμενίων, δείχνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησής του στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αν και προκάτοχοι του Αμερικανού προέδρου είχαν δηλώσει την πρόθεσή τους να προβούν σε ανάλογη ενέργεια, ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, μην θέλοντας να διαταράξουν τις σχέσεις της Ουάσινγκτον με την Άγκυρα, μια χώρα στρατηγικής συμμαχίας, που θα μπορούσε να στραφεί σε αντιπάλους των ΗΠΑ, όπως η Ρωσία ή το Ιράν.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσολγου, λίγη ώρα μετά την επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Τζο Μπάιντεν, προέβη σε ανάρτηση στο Twitter, με την οποία διασαφηνίζει εμμέσως πλην σαφώς ότι η «ιστορία δεν ξαναγράφεται».

Η ανάρτηση του Τσαβούσογλου:

«Οι λέξεις δεν μπορούν να αλλάξουν ή να ξαναγράψουν την ιστορία. Δεν έχουμε τίποτα να μάθουμε από κανέναν για το παρελθόν μας. Ο πολιτικός οπουρτονισμός είναι η μεγαλύτερη προδοσία για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Απορρίπτουμε πλήρως αυτήν τη δήλωση που βασίζεται αποκλειστικά στον λαϊκισμό».

“Words cannot change or rewrite history.”



We have nothing to learn from anybody on our own past. Political opportunism is the greatest betrayal to peace and justice.



We entirely reject this statement based solely on populism.#1915Events