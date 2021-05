Εμβόλιο: Στη Σύνοδο του Πόρτο θα συζητηθεί η άρση της πατέντας – Οι πρώτες αντιδράσεις από Μακρόν και Πούτιν

Ανοιχτή σε συζητήσεις δηλώνει η Ευρώπη μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, να στηρίξει την κατάργηση της πατέντας στα εμβόλια για τον κορονοϊό. Ενώ μέχρι πρότινος, όπως υπενθυμίζει το Open, η Ευρώπη ήταν υπέρ μόνο της εθελοντικής άρσης της πατέντας για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, τώρα φαίνεται ότι αλλάζει στάση.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, νωρίτερα «είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με ποιον τρόπο η πρόταση των ΗΠΑ για την άρση των δικαιωμάτων πενυματικής ιδιοκτησίας επί των εμβολίων κατά της Covid-19 μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κρίσης κατά αποτελεσματικό και ρεαλιστικό τρόπο». Επειδή ωστόσο, ακόμα και αν εγκριθεί η άρση της πατέντας, θα πάρει χρόνο να εφαρμοστεί, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε επίσης τις χώρες που παράγουν εμβόλια ή συστατικά τους να διευκολύνουν τις αλυσίδες ανεφοδιασμού και να μην προκαλούν προβλήματα.

Θετική στάση κράτησε και πηγή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που τάχθηκε υπέρ της πρότασης Μπάιντεν στο πλαίσιο των κανόνων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου.

Η άρση της πατέντας των εμβολίων κατά του κορονοϊού θα συζητηθεί, όπως ανακοίνωσε μέσω Twitter πριν από λίγο ο Σαρλ Μισέλ, στην Σύνοδο Κορυφής στο Πόρτο. Αν η πρόταση Μπάιντεν εγκριθεί, θα είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ινδία, όπου ο κορονοϊός σαρώνει και την Αφρική.

#EUCO leaders will tackle this topic in Porto, including TRIPS waiver idea. EU has been supporting the «3d way» promoted by @WTO DG @NOIweala on how to bring vaccines to the global community. Multilateral cooperation is key: #PandemicTreaty with @WHO would be a powerful tool 2/2