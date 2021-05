Ρωσία: 17χρονος άνοιξε πυρ σε σχολείο – Τουλάχιστον 9 νεκροί

Σύμφωνα με τη DW, το σχολείο στο Καζάν της Ρωσίας, όπου ο 17χρονος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας τουλάχιστον 9 ανθρώπους, εκκενώθηκε, ενώ είχε προηγηθεί έκρηξη στο κτίριο. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών δύο μαθητές σκοτώθηκαν πέφτοντας από τα παράθυρα της τάξης τους για να σωθούν.

Ο έφηβος που κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ στο σχολείο συνελήφθη ενώ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, ένας δεύτερος ένοπλος δράστης θα μπορούσε να συμμετάσχει στο συμβάν.

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 20 ασθενοφόρα έχουν κινητοποιηθεί και τέσσερις άνθρωποι μεταφέρονται σε τοπικά νοσοκομεία.

#BREAKING : In #Kazan two unidentified people opened fire on school killing nine people and injuring ten others. One of the shooter has already been detained while the security forces has blocked the second shooter on the fourth floor of the school, and the arrest is underway. pic.twitter.com/fFTJX1kUP9