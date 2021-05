Σε νέες «εκρηκτικές» αποκαλύψεις για τη ζωή μέσα στους κόλπους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας προχώρησε ο πρίγκιπας Χάρι. Μιλώντας στον Αμερικανό ηθοποιό Νταξ Σέπαρντ και στο podcast «Armchair Expert», ο δούκας του Σάσεξ επικρίνει τον τρόπο που μεγάλωσε από τον πατέρα του πρίγκιπα Κάρολο, λέγοντας ότι ήταν γεμάτος «με πολύ πονεμένες στιγμές και δοκιμασίες».

Διαβάστε ακόμα: Μέγκαν Μαρκλ: Ετοιμάζεται για να γεννήσει το δεύτερο παιδί της με τον Χάρι

Σε μια ακόμα συνέντευξη που ταράζει τα νερά, ο πρίγκιπας Χάρι τόνισε ακόμη ότι ήθελε να «σπάσει την αλυσίδα» για τα παιδιά του ενώ αισθάνεται «πραγματικά απογοητευμένος» από τον πατέρα του (ο οποίος σταμάτησε να απαντάει στα τηλεφωνήματά του), καθώς και για την οικονομική αποκλήρωσή του.



Αναφερόμενος στην παιδική του ηλικία, ο πρίγκιπας Χάρι είπε: «Δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δείχνουμε το δάχτυλο ή να κατηγορούμε κανέναν. Εάν έχω βιώσει κάποια μορφή πόνου ή ταλαιπωρίας είναι εξαιτίας του ίδιου πόνου που ίσως υπέφεραν ο πατέρας μου ή οι γονείς μου. Γι' αυτό θα σπάσω αυτήν την αλυσίδα, ώστε να μην το μεταδώσω και εγώ στα παιδιά μου».

Άλλη μία «εκρηκτική» συνέντευξη μετά την Όπρα

Η νέα συνέντευξη είναι σαφέστατα πιο «εκρηκτική» σε σχέση με εκείνη που είχε δώσει, μαζί με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ, στην Όπρα Γουίνφρεϊ, όπου μεταξύ άλλων είχε αποκαλύψει ότι η πρώτη φορά που σκέφτηκε να παραιτηθεί από τη βασιλική οικογένεια ήταν στα 20 του.

Τώρα, σε αυτή τη συνέντευξη των 90 λεπτών, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο, ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος περιμένει το δεύτερο παιδί του από την Μέγκαν και είναι ήδη πατέρας του Άρτσι, παρομοίωσε τη ζωή στα βασιλικά ανάκτορα ως ένα συνδυασμό του να ζεις την δραματική κωμωδία του «The Truman Show» και παράλληλα να είσαι μέσα σε έναν ζωολογικό κήπο.

Ο Σέπαρντ αναφέρθηκε στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία του 1998 με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρεϊ, στην οποία ο ηθοποιός υποδύεται έναν άνδρα του οποίου η γέννηση μεταδόθηκε τηλεοπτικά και ζει τη ζωή του σε ένα τεράστιο τηλεοπτικό πλατό αγνοώντας ότι βρίσκεται σε μια τηλεοπτική εκπομπή που παρακολουθούν εκατομμύρια θεατές. «Υπάρχει ολόκληρη η χώρα και μετά υπάρχετε και εσείς» είπε ο Σέπαρντ στον Χάρι.

«Στέκεσαι προς μια κατεύθυνση και στέκονται σε μια άλλη κατεύθυνση και σε κοιτάζουν», συνέχισε, ρωτώντας τον Χάρι αν έχει δει την ταινία «The Truman Show». «Ναι, ναι», απάντησε ο δούκας του Σάσεξ. «Ένας συνδυασμός ανάμεσα στο "The Truman Show" και το να ζεις σε ζωολογικό κήπο... Δεν είμαι η ατραξιόν».

Η στάση των βρετανικών ΜΜΕ

Στη συνέχεια, ο Σέπαρντ είπε ότι ο Χάρι είχε επιλεγεί «να συμμετέχει σε ταινία χωρίς να έχει ερωτηθεί». «Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα για μένα ήταν ότι όταν γεννιέσαι σε αυτό κληρονομείς τον κίνδυνο που το συνοδεύει, κληρονομείς κάθε στοιχείο χωρίς επιλογή» είπε ο πρίγκιπας Χάρι προσθέτοντας ότι ένιωθε ότι τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης πίστευαν ότι είχαν «κυριότητα» πάνω του.



Στο παρελθόν είχε αναγκαστεί να «υποφέρει με χαμόγελο», και πρόσθεσε: «Έχω δει το παρασκήνιο, έχω δει το επιχειρηματικό μοντέλο πώς λειτουργεί, και δεν θέλω να είμαι μέρος αυτού. Είναι ένας συνδυασμός, να είσαι στο "The Truman Show" και σε ζωολογικό κήπο».

Τι είπε για τον πατέρα του

Αναφέρθηκε επίσης στον πατέρα του, πρίγκιπα Κάρολο. «Ξαφνικά άρχισα να συνθέτω το παζλ, ξέρω τι έγινε στη ζωή του, πώς πήγε στο σχολείο, ξέρω την σχέση του με τους γονείς του, τον τρόπο που με μεγάλωσε. Τώρα ξέρω πώς μπορώ να τον αλλάξω και να μεγαλώσω καλύτερα τα δικά μου παιδιά. Για αυτό είμαι εδώ. Έφερα την οικογένειά μου στις ΗΠΑ. Πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις βάζοντας προτεραιότητα την οικογένειά και την ψυχική μας υγεία».



Μίλησε ακόμα και για το «The Me You Can’t See», που φορά την ψυχική υγεία. Συνεργάζεται με την Όπρα Γουίνφρεϊ σε μια σειρά ντοκιμαντέρ στην οποία και οι δύο είναι συν-δημιουργοί και εκτελεστικοί παραγωγοί. Κάνει πρεμιέρα στην AppleTV+ στις 21 Μαΐου.



Αναφέρθηκε στη σύντομη εμπειρία της Μέγκαν στα βασιλικά ανάκτορα λέγοντας: «Δεν χρειάζεται να είσαι πριγκίπισσα, μπορείς να δημιουργήσεις τη ζωή που θα είναι καλύτερη από οποιαδήποτε πριγκίπισσας». Ο Χάρι αποκάλυψε ότι τις πρώτες μέρες της σχέσης του με την Μέγκαν, για να πάει να μείνει μαζί του, συναντήθηκαν σε ένα σούπερ μάρκετ στο Λονδίνο και προσποιήθηκαν ότι δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλον. «Εγώ φορούσα καπέλο του μπέιζμπολ, κοιτάζοντας κάτω στο πάτωμα και προσπαθούσα να μείνω ινκόγκνιτο. Είναι φοβερό πόσες τσίχλες βλέπεις».



Ο πρίγκιπας Χάρι περιέγραψε το «τώρα» και την ελευθερία που νιώθει στο Λος Άντζελες: «Νιώθω διαφορετικά. Μπορώ να σηκώσω το κεφάλι μου, να περπατήσω με αίσθημα μεγαλύτερης ελευθερίας, να κάνω μαζί με τον γιο μου βόλτα με το ποδήλατο».