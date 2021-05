Καμάλα Χάρις: Γιόρτασε την αποφοίτηση της θετής κόρης της με μια γλυκιά ανάρτηση

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις. έσπευσε να επαινέσει την 21χρονη κόρη της Έλα, η οποία είναι πλέον πτυχιούχος της Σχολής Σχεδιασμού Parsons στη Νέα Υόρκη. Σημειώνεται, ότι μόλις τον Φεβρουάριο έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα ως μοντέλο.

Η Χάρις μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Instagram που στέκεται δίπλα-δίπλα με την κόρη της αγκαλιασμένες και υπέρλαμπρες από ευτυχία. Στη λεζάντα, ο αντιπρόεδρος μοιράστηκε ένα συγκινητικό σημείωμα για την πλέον πτυχιούχο κόρη, γράφοντας: «Συγχαρητήρια στην κόρη μας Έλα για την αποφοίτησή της».

«Είμαι τόσο περήφανη για σένα», συνέχισε. «Συνεχίστε να ονειρεύεστε με φιλοδοξία και δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορείτε να επιτύχετε. Με αγάπη, Μαμάλα (αναγραμματισμός με τις λέξεις Μαμά και Καμάλα)».

Την σκυτάλη πήρε δυο μέρες νωρίτερα ο σύζυγος και πατέρας της Έλα, Νταγκ Έμχοφ που ανέβασε επίσης μια γλυκιά φωτογραφία, γράφοντας: «Αγαπητή μου Έλα, είμαστε τόσο περήφανοι γονείς! Σε αγαπάμε τόσο πολύ, και ανυπομονούμε πάρα πολύ να δούμε το μέλλον σου. Συγχαρητήρια και στους υπόλοιπους πτυχιούχους του τμήματος».

My darling Ella, we are such proud parents!



We love you so much, and are very much looking forward to all you do in the future.



And, to the other Class of 2021 graduates out there, huge congratulations! pic.twitter.com/HRoBU9Mx4G