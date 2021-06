«Ο άνδρας του Σόμερτομ»: Ανοίγει ξανά η έρευνα για το μεγαλύτερο μυστήριο της Αυστραλίας

Εβδομήντα περίπου χρόνια μετά τον θάνατό του, ο «άνδρας του Σόμερτομ» πρωταγωνιστεί στο μεγαλύτερο μυστήριο της Αυστραλίας, καθώς τόσο η ταυτότητά του όσο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του σε παραλία της Αδελαΐδας παραμένουν μέχρι σήμερα άλυτοι γρίφοι.

Η σημαντική πρόοδος που έχει καταγραφεί γύρω από την τεχνολογία του DNA, ωστόσο, πρόκειται να αποτελέσει το νέο όπλο που θα χρησιμοποιήσουν οι αρχές τις Αυστραλίας, στην προσπάθειά τους να λύσουν το μυστήριο - με νέα εκταφή της σορού του άγνωστου άνδρα.

Ο άνδρας του «Σόμερτομ» βρέθηκε νεκρός την 1η Δεκεμβρίου του 1948 στην ομώνυμη παραλία της Αδελαΐδας στη Νότια Αυστραλία. Ο άγνωστος φορούσε ένα κομψό κοστούμι και γραβάτα, ενώ πάνω του δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει την ταυτότητά του.

Κατά την αρχική διερεύνηση της υπόθεσης η αστυνομία βρέθηκε σε αδιέξοδο: Ο άνδρας δεν έφερε σημάδια ή αμυχές στο σώμα του, που να υποδηλώνουν κάποια πράξη βίας, ενώ όλες οι ετικέτες από τα ρούχα του ήταν κομμένες. Η εξέταση της σορού από ιατροδικαστή, παράλληλα, δεν έδωσε καμία πρόσθετη πληροφορία, παρότι αποκλείστηκε το ενδεχόμενο φυσικού θανάτου. Ορισμένοι εξέφρασαν, τότε, την εκτίμηση πως ο άγνωστος είχε καταναλώσει κάποιο δηλητήριο, το οποίο δεν μπορούσε να εντοπιστεί από τις εξετάσεις.

Ο άνδρας του Σόμερτον ήταν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μεταξύ 40 και 50 ετών, μυώδης και έμοιαζε με Βρετανό, παρότι το παλτό του ήταν αμερικάνικης προέλευσης. Σύμφωνα με το CNN, φωτογραφίες και δαχτυλικά του αποτυπώματα στάλθηκαν άμεσα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία και πολλές άλλες αγγλόφωνες χώρες - χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα ο μυστηριώδης θάνατός του γινόταν πρωτοσέλιδο στις μεγαλύτερες εφημερίδες της εποχής, ενώ τα σενάρια έδιναν και έπαιρναν για την ταυτότητά του: ήταν πράκτορας, μήπως χορευτής ή χρηματιστής;

Ο άνδρας θάφτηκε σε νεκροταφείο της Αδελαΐδας, ενώ στην ταφόπλακά του έγραφε μόνο «ο άγνωστος άνδρας». Κάποια περίεργα, ωστόσο, αντικείμενα που βρέθηκαν κοντά του ενθάρρυναν ακόμη παραπάνω τα διάφορα σενάρια για την ταυτότητά. Χαρακτηριστικά βρέθηκε μια βαλίτσα, βγαλμένες ετικέτες ρούχων, καθώς και κάποια ακατάληπτα γραπτά.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, εύρημα υπήρξε ένα χαρτί που είχε επάνω του τη φράση «το τέλος» ή «τελείωσε» στα φαρσί (amam Shud), που μάλιστα αποτελεί και τον τελευταίο στίχο ενός γνωστού ιρανικού ποιήματος. Ακόμη, βρέθηκε και ο αριθμός του τηλεφώνου μιας 27χρονης γυναίκας που έμενε μόλις λίγα λεπτά μακριά από το σημείο που βρέθηκε η σορός του άνδρα.

Η γυναίκα - αν και αρνήθηκε κάθε σύνδεση με τον «άνδρα του Σόμερτομ» - σοκαρίστηκε στη θέα του προσώπου του, ενισχύοντας το σενάριο πως ίσως να πρόκειται για έναν πληγωμένο εραστή.

Επιστρέφοντας στο σήμερα, το μυστήριο του «άνδρα του Σόμερτομ» δεν έχει πάψει να κεντρίζει το ενδιαφέρον των Αυστραλιανών που αναρωτιούνται ακόμη ποιος ήταν, αλλά και πώς πέθανε ο γοητευτικός άγνωστος. Την ίδια ώρα, υπάρχουν και εκείνοι που εικάζουν πως μπορεί να συνδέονται μαζί του με δεσμούς αίματος, όπως συμβαίνει με την εγγονή της 27χρονης γυναίκας, το τηλέφωνο της οποίας είχε βρεθεί στα πράγματά του.

An anthropologist from the forensic science team has now set up around the gravesite and will delicately dig down to the remains and extract them. This process is expected to take a couple of hours. @9NewsAdel pic.twitter.com/HnlcaRwlp6