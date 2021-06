ΗΠΑ: Ελληνοαμερικανός δολοφόνησε σύζυγο και δύο παιδιά ανήμερα της Γιορτής του Πατέρα

Οικογενειακή τραγωδία στο Οχάιο των ΗΠΑ, με τον Ελληνοαμερικάνο Νικόλαο Μαυράκη, συνταξιούχο του αμερικανικού στρατού να δολοφονεί την οικογένειά του και στη συνέχεια να δίνει τέλος στη ζωή του, ανήμερα της Γιορτής του Πατέρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 47χρονος πρώην στρατιωτικός, πυροβόλησε την 37χρονη σύζυγό του, τον 13χρονο γιο του και την πεντάχρονη κόρη του. Ο αδερφός του αυτόχειρα ειδοποίησε τις Αρχές καθώς καλούσε στο σπίτι και δεν έβρισκε κανέναν, με την αστυνομία να φτάνει στο σπίτι και να βρίσκει τα πτώματα.

HEARTBREAKING: A family member gave me this picture of the Mavrakis family. Police say Nicholas Mavrakis, his wife Lesley and their two children are all dead after a "domestic incident" officers are investigating as a murder suicide pic.twitter.com/9f3q7KBRWH

— Hannah Catlett (@ReporterHannah) June 21, 2021

Όπως ανέφερε ο συγγενής που κάλεσε στην αστυνομία, ο Νικόλαος Μαυράκης υπέφερε από διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) μετά το στρατό και αντιμετώπιζε προβλήματα, σύμφωνα με την Daily Mail. Ο 47χρονος ήταν λοχίας και αποσύρθηκε το 2013 μετά από 20 χρόνια υπηρεσίας σε Αφγανιστάν και Ιράκ.