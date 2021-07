Οργή προκάλεσε η είδηση της απελευθέρωσης του κωμικού Bill Cosby (Μπιλ Κόσμπι), καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο της Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, αναίρεσε την καταδίκη του 83χρονου ηθοποιού,ο οποίος κατηγορήθηκε για δεκάδες σεξουαλικές επιθέσεις.

Ο Μπιλ Κόσμπι έχει εκτίσει μόνο δύο χρόνια κάθειρξης μίας ποινής τριών έως 10 ετών, σε κρατική φυλακή. Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2018, ο δικαστής Στήβεν Ο'Νηλ καταδίκασε σε 3 έως 10 χρόνια φυλάκισης τον ηθοποιό, μετά την καταδίκη του για σεξουαλική επίθεση κατά της πρώην εργαζομένης του Πανεπιστημίου του Τεμπλ, Άντρια Κόνσταντ, τον Ιανουάριο του 2004.

Πολλοί ήταν αυτοί που εξέφρασαν την ανησυχία τους για αυτή την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία θα μπορούσε να αποτρέψει γυναίκες από το να τον καταγγείλουν στο μέλλον. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι το πρωτοσέλιδο της New York Post που γράφει «V για το «Villainy (ατιμία) ο Κόσμπι αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή παρά την παραδοχή σεξουαλικών επιθέσεων»

Today's cover: Bill Cosby defiantly proclaims innocence after being sprung from prison https://t.co/k3acc7xgEy pic.twitter.com/a3Ju8shVok — New York Post (@nypost) July 1, 2021

«Η απόφαση δεν είναι μόνο απογοητευτική αλλά μπορεί και να αποθαρρύνει εκείνους που ψάχνουν δικαίωση για σεξουαλικά εγκλήματα στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης από το να καταγγείλουν ή να καταθέσουν στο δικαστήριο εναντίον του κακοποιητή τους», δήλωσε η Άντρια Κόνσταντ, μέσω των δικηγόρων της.

Με ανάρτησή του στο Twitter μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου, ο Κόσμπι έγραψε: «Δεν έχω αλλάξει τη στάση μου ή την καταθέσει μου. Έχω επιμείνει πάντα στην αθωότητά μου». Ο Κόσμπι έγινε γνωστός με το παρατσούκλι «Ο μπαμπάς της Αμερικής (America's dad) για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στο σόου των 80'ς «The Cosby Show». Δεκάδες γυναίκες τον έχουν κατηγορήσει δημοσίως για σεξουαλική κακοποίηση, αλλά ποινικά διώχθηκε μόνο για το περιστατικό με την Κασταντ. Η καταδίκη του το 2018 θεωρήθηκε από πολλούς ως ορόσημο για το κίνημα #MeToo.

I have never changed my stance nor my story. I have always maintained my innocence.

Thank you to all my fans, supporters and friends who stood by me through this ordeal. Special thanks to the Pennsylvania Supreme Court for upholding the rule of law. #BillCosby pic.twitter.com/bxELvJWDe5 — Bill Cosby (@BillCosby) June 30, 2021

Οργή θυμάτων και διασήμων στην απόφαση του δικαστηρίου

Μία από τις γυναίκες που κατηγόρησαν τον Κόσμπι και μίλησε κατά της απόφασης του δικαστηρίου, η Πατρίσι Λίρι Στόιερ είπε στο CNN, πως «υπάρχουν περισσότερες από 63 από εμάς που βγήκαν μπροστά και αποφάσισαν να μιλήσουν. Ανησυχώ ποιος ήταν ο σκοπός αυτού του μαρτυρίου που πέρασα αυτά τα 43 χρόνια και του τραύματος που υπέμενε η οικογένειά μου εξαιτίας αυτού».

Η Τζάνις Μπέικερ – Κίνι, η οποία κατηγόρησε τον Κόσμπι ότι της έδινε χάπια και τη βίαζε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80, δήλωσε στο WPVI-TV, «είμαι συγκλονισμένη, σοκαρισμένη και έχω έναν κόμπο στο στομάχι, για το πώς μία νομική διευκόλυνση μπορεί να ακυρώσει όλα όσα καταθέσαμε τόσα άτομα.

Επιπλέον σελέμπριτις εκφράζουν την οργή τους και καταδικάζουν την απόφαση του δικαστηρίου. Η ηθοποιός και ακτιβίστρια, Άμπερ Τάμπλιν, έγραψε στο Twitter, «είμαι εκνευρισμένη από το άκουσμα της είδησης. Ξέρω προσωπικά γυναίκες που ναρκώθηκαν και βιάστηκαν ενώ ήταν αναίσθητες. Το δικαστήριο πρέπει να ντρέπεται γι' αυτήν την απόφαση».

I am furious to hear this news. I personally know women who this man drugged and raped while unconscious. Shame on the court and this decision. #TimesUp #MeToo



Bill Cosby to Be Freed as Court Overturns His Sex Assault Conviction - The New York Times https://t.co/W34edMi1vw — Amber Tamblyn (@ambertamblyn) June 30, 2021

Από την πλευρά της η αρθρογράφος Ε. Τζιν Κάρολ, η οποία είναι μία από τις πολλές γυναίκες που έχουν κατηγορήσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλικοί παρενόχληση δήλωσε, «αυτός είναι ο λόγος που δεν καταθέτουν οι γυναίκες». Από την πλευρά της η ηθοποιός, Ντέμπρα Μέσινγκ χαρακτήρισε την απόφαση ως «αποκρουστική».

«Αυτό είναι αρρωστημένο. Η καρδιά μου είναι με τις είναι με τις αδελφές μου που επιβίωσαν. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε».,έγραψε στο Twitter, η Ροζάνα Αρκέτ, μια από τις πρώτες γυναίκες που είχαν κατηγορήσει τον Χάρβεϊ Γουάινστιν για κακοποίηση, εκφράζοντας την οργή της για την απόφαση.

Η Ανίτα Χιλ, πρόεδρος της Επιτροπής του Χόλιγουντ, η οποία προσπαθεί να σταματήσει τις περιπτώσεις κακοποίησης στο χώρο του θεάματος ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Η απόφαση για τον Κόσμπι δείχνει πώς οι αποτυχίες του νομικού μας συστήματος κάνουν αδύνατο το να λογοδοτήσει κάποιος για σεξουαλικά εγκλήματα, αδύνατο. Η σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση, καθώς και ο σεξουαλικός εκβιασμός συμβαίνει κάθε μέρα στους χώρους εργασίας. Το σύστημα πρέπει να διασφαλίζει ότι από εδώ και πέρα θα λογοδοτούν και ισχυροί κακοποιητές και θα προστατεύει εργαζομένους αποτρέποντας συμφωνίες οι οποίες αποτελούν ασπίδα για τους κακοποιητές και κάτι τέτοιο χρειάζεται άμεσα στο χώρο του θεάματος και στις επιχειρήσεις».

To every woman who was sexual assaulted by #BillCosby my heart hurts for you today and I am full fury. It’s horrifying. — Debra Messing✍🏻 (@DebraMessing) June 30, 2021

Κάποιοι πάντως υποστήριξαν τον Κόσμπι όπως η ηθοποιός Φιλίσια Ρασάντ., η οποία έπαιζε τη σύζυγό του Κόσμπι στο Cosby Show, η οποία δήλωσε πως, «ένα φριχτό λάθος διορθώνεται- Η δικαιοσύνη αποκαθίσταται».

Γιατί κατηγορείται ο Μπιλ Κόσμπι

Σύμφωνα με το BBC, ο Μπιλ Κόσμπι κρίθηκε ένοχος για τρεις κακουργηματικές κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση κατά της Κόντσταντ. Όπως είχε υποστηρίξει στην κατάθεσή της, τον είχε συναντήσει το 2002 όταν εργαζόταν στο Πανεπιστήμιο του Τεμπλ στη Φιλαδέλφια και περιέγραψε τον Αμερικανό κωμικό σαν μέντορά της, με την ίδια όμως να σοκάρεται και να παγώνει όταν το 2004, ο Κόσμπι τη νάρκωσε και την παρενόχλησε σεξουαλικά στο σπίτι του.

Η Κόνσταντ κατήγγειλε για πρώτη φορά στην αστυνομία την επίθεση το 2005 ωστόσο ο πρώην εισαγγελέας της πολιτείας, ο Μπρους Κάστορ δεν του άσκησε ποινική δίωξη. Στη συνέχεια μήνυσε τον κωμικό για σεξουαλική επίθεση και δυσφήμιση, φτάνοντας σε μία συμφωνία το 2006.

Το 2014 και το 215 δεκάδες ακόμα γυναίκες κατηγόρησαν τον Κόσμπι ότι έχουν υποστεί σεξουαλική επίθεση κατόπιν νάρκωσης. Οι τοπικές αρχές εξαιτίας της παραγραφής πολλών από αυτές τις καταγγελίες, δήλωσαν ότι δεν μπορούν να ασχοληθούν με αυτές, ωστόσο άνοιξαν ξανά την υπόθεση της Κόνσταντ μερικές μέρες πριν συμπληρωθούν τα 12 χρόνια της παραγραφής.

Ένας δικαστής αρχικά ανακήρυξε κακοδικία το 2017, αφότου οι ένορκοι δεν κατάφεραν να φτάσουν σε μία ομόφωνη απόραση. Σερ μία δεύτερη δίκη κατέστη δυνατό να καταθέσουν και άλλα θύματα, μαρτυρίες οι οποίες βοήθησαν τους ενόρκους να καταλήξουν στην ομόφωνη απόφαση που έστειλε τον Κόσμπι στη φυλακή

«Υπάρχει μόνο ένας τρόπος ο οποίος να μπορεί να αποκαταστήσει την προτέρα τάξη πραγμάτων όσον αφορά την υπόθεση Κόσμπι και αυτός είναι η απαλλαγή του από οποιαδήποτε κατηγορία. Οποιαδήποτε περαιτέρω δίωξη βάσει αυτών των κατηγοριών θα πρέπει να παρεμποδιστεί», έλεγε το πόρισμα που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Πενσιλβάνια την Τετάρτη.

Μιλώντας στο Associated Press, ο δικηγόρος Πίτερ Γκόλντμπεργκερ, εκτίμησε πως οι κατήγοροι θα μπορούσαν να ζητήσουν εκ νέου από το δικαστήριο να αλλάξει την απόφασή του, χωρίς ωστόσο να έχουν μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας.