Φιλιππίνες: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους με 85 επιβαίνοντες

Συναγερμός έχει σημάνει στις Φιλιππίνες μετά από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους με δεκάδες επιβαίνοντες. Στρατιωτικό αεροσκάφους με 85 επιβαίνοντες συνετρίβη, σύμφωνα με δήλωση του επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

Ο στρατηγός Cirilito Sobejana ενημέρωσε πως έχουν διασωθεί 40 άτομα από τα συντρίμμια, ενώ άγνωστη παραμένει η τύχη των υπολοίπων.

#BREAKING: A plane carrying medical staff and a patient crashed while taking off at #Manila, #Philippines. A total of 8 people were onboard. The Plane was heading to #Japan. pic.twitter.com/DbP6PXTZt0