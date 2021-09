Ένα άγαλμα στον ποταμό Νερβιόν του Μπιλμπάο έρχεται να δηλώσει, με την ωμότητα του και τους ανατριχιαστικούς συμβολισμούς του, πως οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής έχουν -και θα έχουν ακόμη περισσότερο στο μέλλον- τρομερό αντίκτυπο πάνω στη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ένα άγαλμα, που δείχνει ένα κορίτσι να πνίγεται στα νερά του ποταμού, το οποίο έχει ξεσηκώσει ήδη αντιδράσεις αλλά καταφέρνει σε απόλυτο βαθμό τον στόχο του δημιουργού του, να «ξυπνήσει» τον κόσμο.

Πρόκειται για μία φιγούρα 120 κιλών που τοποθετήθηκε στον ποταμό την περασμένη εβδομάδα και λόγω της παλίρροιας που υπάρχει, άλλοτε καλύπτεται από τα νερά και άλλοτε ξεπροβάλει ολόκληρο πάνω από τη στάθμη του νερού, δίνοντας την εικόνα ενός κοριτσιού που πνίγεται.

Το άγαλμα που δημιούργησε ο Μεξικανός καλλιτέχνης Ρούμπεν Ορόσκο για μια εκστρατεία του Ιδρύματος BBK έχει το όνομα «Bihar» («Αύριο» στα Βασκικά) και έχει ως στόχο να προκαλέσει μία συζήτηση γύρω από το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

This drowning girl statue titled 'Bihar,' staring out of the murky waters of Bilbao's River Nervion, is causing a stir in Spain https://t.co/mREmQT4ddG pic.twitter.com/FtyuA8RO8O