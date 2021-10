Foreign Policy: Ο Ερντογάν είναι πολύ άρρωστος - Σύντομα θέμα ηγεσίας στην Τουρκία

Ενα ακόμα δημοσίευμα ήρθε να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα που κάνουν λόγο για προβλήματα υγείας, που αντιμετωπίζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τα οποία σύμφωνα με τα ρεπορτάζ έχει επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Συγκεκριμένα το Foreign Policy αναφέρει ότι «ο Ερντογάν μπορεί να είναι πολύ άρρωστος για να συνεχίσει να ηγείται της Τουρκίας». Υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να είναι πολύ άρρωστος για να θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή, σύμφωνα με δημοσίευμα του έγκυρου Foreign Policy.

Διαβάστε ακόμη: Νέο παραλήρημα από το ΥΠΕΞ της Τουρκίας: «Ελλάδα και Κύπρος παραβιάζουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα»

Το δημοσίευμα επαναλαμβάνει ότι τους τελευταίους μήνες στο φως έχουν έρθει μια σειρά από βίντεο στα οποία απεικονίζονται στιγμές στις οποίες ο Τούρκος πρόεδρος δείχνει να μην είναι καλά. Το Reader σε ρεπορτάζ του μόλις πριν από δύο σχεδόν εβδομάδες, είχε αναλύσει τα περιστατικά στα οποία ο Ερντογάν δείχνει αδύναμος και με προβλήματα.

Ετσι πιο πρόσφατο περιστατικό η συμμετοχή του στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την μάχη του Σαγγάριου. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Τούρκος πρόεδρος επιδόθηκε σε προκλητικές εθνικιστικές κορώνες εις βάρος της χώρας μας λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «πριν από 100 χρόνια πετάξαμε τον εχθρό στη θάλασσα». Ομως για ακόμα μία φορά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «συνελήφθη» από τον τηλεοπτικό φακό να κοιμάται λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο υπουργός Αμυνας Χουλουσί Ακάρ.

Τον περασμένο Ιούλιο είχε αποκοιμηθεί ξανά σε ζωντανή σύνδεση με τους Τούρκους να βλέπουν στις οθόνες τους έναν αδύναμο πρόεδρο να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά. Παρά τις διαβεβαιώσεις κυβερνητικών κύκλων της Αγκυρας ότι ο Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν χαίρει άκρας υγείας και η εμφανής κόπωση του οφείλεται στο βαρύ πρόγραμμά του, η πολιτική ελίτ της αντιπολίτευσης και διεθνείς αναλυτές δεν πείθονται.

Η αδυναμία του να απαντήσει σε ερωτήσεις Τούρκων δημοσιογράφων και οι «στημένες» συνεντεύξεις Τύπου μέσω ανάγνωσης απαντήσεων από οθόνη καθώς και το γεγονός ότι όλο και πιο συχνά μπερδεύει τα λόγια του δίνοντας την εντύπωση αποπροσανατολισμού δυσκολεύουν την διάψευση των φημών. Αλλωστε, η εικόνα του κουρασμένου Τούρκου προέδρου να κλείνει τα μάτια του ενώπιον ξένων ηγετών σε επίσημες συναντήσεις τα τελευταία 5 χρόνια ενισχύουν τις εκτιμήσεις για σταδιακή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του.

Οι θεωρίες για τα σοβαρά νοσήματα, που αντιμετωπίζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είναι πολλές και προέρχονται από περισσότερο ή λιγότερο αξιόπιστες πηγές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για πρώτη φορά δημιουργείται στην Αγκυρα η αίσθηση προετοιμασίας της διάδοχης κατάστασης. Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, με την οποία εκχωρούνται στον Χουλουσί Ακάρ αυξημένες αρμοδιότητες έχοντας ουσιαστικά τον απόλυτο έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων της χώρας στην περίπτωση, που ο Τούρκος πρόεδρος δε θα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα καθήκοντά του, πυροδοτεί νέο κύκλο σεναρίων και συζητήσεων.

#Erdogan who had slept last year during the joint presser in Kiev with #Ukraine president Petro Poroshenko sleeps AGAIN in TODAY's joint press briefing in Istanbul where he hosted visiting Ukraine president. pic.twitter.com/76icg6oVUI