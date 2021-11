Στα σύνορα Πολωνίας - Λευκορωσίας η Ευρωπή αναστενάζει - 15.000 στρατιώτες απέναντι σε χιλιάδες πρόσφυγες

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η έλευση προσφύγων στα σύνορα Πολωνίας και Λευκορωσίας, με εκατοντάδες να φτάνουν καθημερινά στους φράχτες που χωρίζουν τις δύο χώρες και να ζητούν δίοδο για να καταλήξουν στον προορισμό που επιθυμούν, την Γερμανία. Η αντιπαράθεση της πολωνικής κυβέρνησης με την Ευρώπη δεν βρίσκεται κοντά σε επίλυση, ενώ πολύ μακριά από έναν υγιή διάλογο βρίσκεται και η ΕΕ με την Λευκορωσία, με τις δύο πλευρές να ανταλλάζουν απειλές για κυρώσεις. Ο Λουκασένκο εμφανίστηκε την Παρασκευή και απείλησε ότι θα «κόψει» το φυσικό αέριο από την Ευρώπη, αν δεν βρεθεί λύση. Δεν έχει καταγραφεί ο πλήρης αριθμός προσφύγων που έχουν φτάσει στα σύνορα, τη στιγμή που 15.000 στρατιώτες βρίσκονται εκεί τα τελευταία 24ωρα για να τους απωθήσουν.

Φιλανθρωπικές οργανώσεις αναφέρουν ότι οι άνθρωποι που έχουν ξεμείνει στη συνοριακή περιοχή βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, έλλειψη ιατρικής φροντίδας και ασιτίας, καθώς το φαγητό τελειώνει. Υπάρχουν αναφορές για ξυλοδαρμούς από τις πολωνικές αρχές, οι οποίες δήλωσαν ότι επτά μετανάστες βρέθηκαν νεκροί στην πλευρά των συνόρων της Πολωνίας, με αναφορές για περισσότερους θανάτους στη Λευκορωσία, σύμφωνα με το CNN.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις κατηγορούν επίσης τους κυβερνώντες ακροδεξιούς της Πολωνίας ότι παραβιάζουν το διεθνές δικαίωμα στο άσυλο απωθώντας τους ανθρώπους πίσω στη Λευκορωσία αντί να αποδέχονται τις αιτήσεις τους για προστασία. Η Πολωνία λέει ότι οι ενέργειές της είναι νόμιμες. Πρόσφατη δημοσκόπηση δείχνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των Πολωνών θα ήθελε βοήθεια από την ΕΕ, αλλά η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν συμφωνεί. «Έχουμε τους καλύτερους συνοριοφύλακες στην Ευρώπη», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μαριούς Καμίνσκι στα τέλη Σεπτεμβρίου. «Δεν σκοπεύουμε να κλείσουμε τα σύνορα αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του PiS Ρίσαρντ Τερλέσκι ​​σε δημοσιογράφους την Τρίτη.

Από τις αρχές Νοεμβρίου, έχουν καταγραφεί 4.300 απόπειρες διέλευσης των συνόρων, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές. Οι Πολωνοί συνοριοφύλακες κατέγραψαν περίπου 1.000 απόπειρες διέλευσης τις τελευταίες δύο ημέρες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων προσπαθειών «μεγάλης κλίμακας» με ομάδες άνω των 100 ατόμων που προσπαθούσαν να παραβιάσουν τον φράχτη.Οι πολωνικές αρχές έχουν συλλάβει μικρό αριθμό ατόμων και έστειλαν αμέσως άλλους πίσω στη Λευκορωσία.

