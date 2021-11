ΗΠΑ: Τραγωδία με αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε χριστουγεννιάτικη παρέλαση - Νεκροί και τραυματισμένα παιδιά

Τον θάνατο σκόρπισε άγνωστος στη Γουόκεσα, στην πολιτεία Ουισκόνσιν των ΗΠΑ όταν τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας, απόγευμα εκεί) έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε παρέλαση που πραγματοποιούταν στο σημείο εν όψει των Χριστουγέννων. Ο απολογισμός μέχρι στιγμής κάνει λόγο για νεκρούς, δίχως να έχει προσδιορισθεί πόσοι, αλλά και πάνω από 20 τραυματίες εκ των οποίων 12 παιδιά.

Οι αρχές της περιοχής κάλεσαν, αρχικά τους ανθρώπους που βρίσκονται στο κέντρο της να αναζητήσουν το κοντινότερο καταφύγιο στις γύρω περιοχές, ωστόσo στη συνέχεια η συγκεκριμένη εντολή ήρθη.

Graphic video shows a speeding vehicle ram through participants of the Christmas parade in #Waukesha, Wisc. Few details confirmed at this point though the police said they have a person of interest they’re looking into. pic.twitter.com/zKEX1VoC2T