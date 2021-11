Ο Μπόρις Τζόνσον τα έκανε... θάλασσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον Σύνδεσμο Βρετανών Βιομηχάνων αφού έχασε τα χαρτιά του ενώ αναφέρθηκε και στην επίσκεψη που έκανε στο πάρκο που είναι αφιερωμένο στην «Πέππα το Γουρουνάκι», ρωτώντας τους παρευρισκόμενους αν το έχουν δει και οι ίδιοι από κοντά.

Διαβάστε ακόμη: Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν ο Μπόρις Τζόνσον καλούσε τη Μελίνα Μερκούρη στον αγώνα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Αφού περιέγραψε τα... άλματα που έχουν γίνει στη βιομηχανία κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, ο Μπόρις Τζόνσον σώπασε. Άρχισε να κοιτάζει τα χαρτιά του και να τα ψάχνει ζητώντας τη... συγχώρεση του κοινού. 25 δευτερόλεπτα αργότερα βρήκε το χαρτί που έψαχνε για να συνεχίσει την ομιλία του.

"Forgive me... forgive me... forgive me"



Prime Minister Boris Johnson appears to lose his place whilst delivering a speech to the CBI



Read today's top story: https://t.co/4ozTbgvoxl pic.twitter.com/0bRlJd87FF