Ιερουσαλήμ: Εν ψυχρώ εκτέλεση Παλαιστίνιου που επιτέθηκε με μαχαίρι σε Ισραηλινό

Ένα σοκαριστικό βίντεο με την εκτέλεση ενός νεαρού Παλαιστίνιου, ο οποίος προηγουμένως είχε μαχαιρώσει έναν Ισραηλινό στη μέση του δρόμου στην ανατολική Ιερουσαλήμ, έδωσε στη δημοσιότητα η ισραηλινή αστυνομία.Σε αυτό, διακρίνεται ο Ισραηλινός πολίτης να ακολουθεί τον Παλαιστίνιο, όταν ξαφνικά εκείνος γυρνάει και αρχίζει να τον μαχαιρώνει, τραυματίζοντάς τον σε διάφορά μέρη του σώματός του.



Στη συνέχεια, ο Παλαιστίνιος επιχειρεί να επιτεθεί και στους δυο αστυνομικούς που τον πλησίασαν για να τον ακινητοποιήσουν, ωστόσο εκείνοι «απαντούν» με πυρά και τον ρίχνουν νεκρό στο έδαφος. Ο τραυματίας Ισραηλινός νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

The news-media states The IDF had shot a Palestinian in Jerusalem.



Leaving Out: The Palestinian Terrorist was stabbing an Israeli civilian and then attacked Israeli Security. The Security Forces had shot in Defence. pic.twitter.com/4cTP1aerqo