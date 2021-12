Τουρκία: Αγριο ξύλο στη Βουλή με πρωταγωνιστή τον υπουργό Εσωτερικών

Χαμός στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας με τα αίματα να ανάβουν όταν βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιτέθηκε φραστικά κατά του υπουργού Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, επειδή χρησιμοποίησε το αεροσκάφος του φυγόδικου Τούρκου επιχειρηματία Κορκμάζ. Οι βουλευτές ήλθαν στα χέρια με τον υπουργό Εσωτερικών να φωνάζει «απατεώνα» τον βουλευτή με αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεδρίαση.

Διαβάστε ακόμη: Μεβλούτ Τσαβούσογλου: Η μόνη κατοχή στην Κύπρο έγινε το 1963

Ο βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ερκάν Αϊντίν εκφωνούσε ομιλία στο κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2022 όταν ρώτησε τον Σοϊλού γιατί χρησιμοποίησε το αεροπλάνο που ανήκει στον εν λόγω επιχειρηματία, ο οποίος που κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

#Turkey is not #Italy A fight broke out in the #Turkish #parliament after an opposition #MP asked the Minister of the #Interior why the latter was using the plane of a #businessman , suspected of money laundering and imprisoned in #Austria . pic.twitter.com/IGL16MVy4F