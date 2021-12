ΗΠΑ: Μακελειό στο Ντένβερ - Ενοπλος σκότωσε τέσσερις πριν πέσει νεκρός

Μακελειό στο Ντένβερ στην πολιτεία του Κολοράντο, με ένοπλο να ανοίγει πυρ κοντά σε σταθμό του μετρό, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα και τραυματίζοντας αστυνομικό, προτού πέσει νεκρός και ο ίδιος, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Μέχρι στιγμής οι Αρχές ερευνούν τα κίνητρα του δράστη καθώς δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το τι όπλισε το χέρι του.

