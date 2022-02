Ουκρανία: «Αν εισβάλλετε, θα απαντήσουμε με κόστος για τη Ρωσία» - Ξεκάθαρο μήνυμα Μπάιντεν σε Πούτιν

Αυστηρή προειδοποίηση κατά της Ρωσίας περιείχε το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, οι οποίοι το απόγευμα του Σαββάτου (12/2), τα «είπαν» για παραπάνω από μία ώρα σχετικά με την κλιμακούμενη συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα της Ουκρανίας.

Διαβάστε ακόμη: Ουκρανία: Μπάιντεν και Μακρόν... ηρεμούν τον Πούτιν, ο Λαβρόφ κατηγορεί τον Μπλίνκεν





Ο πρόεδρος Μπάιντεν ξεκαθάρισε ότι εάν η Ρωσία πραγματοποιήσει εισβολή στην Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους Συμμάχους και τους εταίρους τους θα «απαντήσουν» αποφασιστικά και θα επιφέρουν γρήγορο και σοβαρό πλήγμα στη Ρωσία. «Εάν η Ρωσία προχωρήσει σε περαιτέρω εισβολή στην Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους Συμμάχους και τους εταίρους μας, θα απαντήσουν αποφασιστικά και θα επιβάλουν άμεσο και σοβαρό κόστος στη Ρωσία», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

President Biden spoke with President Vladimir Putin today to make clear that if Russia further invades Ukraine, the U.S. and our allies will impose swift and severe costs on Russia. President Biden urged President Putin to engage in de-escalation and diplomacy instead. pic.twitter.com/HqK0b65kFm