Φωτιά έχουν πάρει τις τελευταίες ώρες οι διπλωματικές ενέργειες, προκειμένου να αποτραπεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τη στιγμή που όλο και περισσότερες χώρες εκδίδουν ανακοινώσεις, καλώντας τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν άμεσα την Ουκρανία, υπό την απειλή πολέμου από τη Ρωσία.

Μάλιστα, αργά το απόγευμα του Σαββάτου (12/2), ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να βρεθεί λύση έστω και την ύστατη στιγμή. Μακρά συνομιλία είχε ο Ρώσος πρόεδρος και με τον Εμμανουέλ Μακρόν που επίσης προσπαθεί για την αποκλιμάκωση.

Την ίδια ώρα, η μια χώρα μετά την άλλη, ανακοινώνει την απομάκρυνση του προσωπικού της από τις πρεσβείες που λειτουργούν στο Κίεβο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι θέλουν να προκαλέσουν μια σύρραξη στην Ουκρανία με τις κατηγορίες τους περί μιας πιθανής επικείμενης ρωσικής επέμβασης, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης σήμερα, Σάββατο με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου του υπουργείου του. Ο Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε πως «η εκστρατεία προπαγάνδας που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους σχετικά με μια ''επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας'' έχει στόχο την πρόκληση, ενθαρρύνοντας τις αρχές του Κιέβου να προσφύγουν σε μια στρατιωτική λύση του προβλήματος του Ντονμπάς, της περιοχής της ανατολικής Ουκρανίας, στα σύνορα με τη Ρωσία, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις μάχονται εδώ και οκτώ χρόνια τους φιλορώσους αυτονομιστές, που στηρίζει η Μόσχα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Αντονι Μπλίνκεν, διαβεβαίωσε πως η διπλωματική οδός παραμένει «ανοικτή» για την αποφυγή μιας σύρραξης στην Ουκρανία, όμως θα ήταν αναγκαία μια «αποκλιμάκωση εκ μέρους της Μόσχας», κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας σήμερα με τον Ρώσο ομόλογό του, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Μια εισβολή στην Ουκρανία, για την οποία κατηγορείται η Ρωσία ότι προετοιμάζει, «θα οδηγούσε σε μια αποφασιστική, μαζική και ενωμένη διατλαντική απάντηση», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Νεντ Πράις.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού και ο Αμερικανός ομόλογός του Λόιντ Όστιν συζήτησαν θέματα ασφαλείας σε μια τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τον ρωσικό στρατό. Η τηλεφωνική συνδιάλεξη έλαβε χώρα εν μέσω της αυξανόμενης έντασης μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης για την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό από το Πεντάγωνο πως κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας μεταξύ του Όστιν και του Σοϊγκούν σήμερα, οι δύο άνδρες συζήτησαν την ενίσχυση των ρωσικών στρατευμάτων στην Κριμαία και περιμετρικά της Ουκρανίας.

Η τηλεφωνική συνδιάλεξη, που ξεκίνησε στις 12.30 ώρα Γαλλίας, προηγήθηκε μιας επικοινωνίας που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Εμανουέλ Μακρόν μετέβη στη συνέχεια, την Τρίτη, στο Κίεβο για συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατόπιν στο Βερολίνο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία.

Οι ΗΠΑ διέταξαν το Σάββατο την αποχώρηση της πλειονότητας του προσωπικού τους από την πρεσβεία τους στο Κίεβο, κρίνοντας πιθανό το ενδεχόμενο μιας επικείμενης ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε, επίσης, την αποχώρηση σχεδόν του συνόλου των τελευταίων Αμερικανών στρατιωτών από την Ουκρανία. Σε μια ημέρα πλούσια σε διπλωματικές επαφές, οι υπουργοί Άμυνας των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Λόιντ Όστιν και Σεργκέι Σοϊγκού αντίστοιχα, «συζήτησαν το θέμα της ενίσχυσης των ρωσικών δυνάμεων στην Κριμαία και γύρω από την Ουκρανία», σύμφωνα με μια ανακοίνωση του Πενταγώνου.

