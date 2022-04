Ουκρανός στρατιώτης σώθηκε από ρωσική σφαίρα επειδή είχε το smartphone στην τσέπη της παραλλαγής

A #Ukrainian soldier was saved from a #russian bullet by a mobile phone and a dog tag.#UkraineWar #RussianWarCrimesInUkraine #UkraineRussianWar #StopPutinNOW #ArmUkraineNow #ukrainiansoldiers #FreeUkraine #StandWithUkraine️ #UkraineWillWin #UkraineWillResist pic.twitter.com/nEyNX8q6ja