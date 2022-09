Τζόρτζια Μελόνι: Στα 3 της έβαλε φωτιά στο σπίτι της, σήμερα βάζει φωτιά σε όλη την Ευρώπη - Ποια είναι η γυναίκα που παίρνει στα χέρια της την Ιταλία

Τα βλέμματα όλου του πλανήτη είναι στραμμένα από το βράδυ της Κυριακής (25/9) στην 45χρονη Τζόρτζια Μελόνι, η οποία -εκτός απροόπτου- θα είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία της Ιταλίας και μαζί της φέρνει μία ατζέντα που θυμίζει... επικίνδυνα αυτή του ινδάλματός της, Μπενίτο Μουσολίνι... Ποια είναι όμως αυτή η Ρωμαία που έχει τεθεί επικεφαλής της ιταλικής ακροδεξιάς και γιατί έχει προκαλέσει τόσο ντόρο με τις απόψεις της; Η ίδια χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως «γυναίκα, μητέρα, Ιταλίδα, χριστιανή» και κυρίως, δηλώνει «έτοιμη για να γίνει η πρώτη πρωθυπουργός στη χώρα», κάτι που είναι πολύ κοντά στο να επιτύχει, μετά και την επικράτησή της στις χθεσινές πρόωρες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στην Ιταλία.

Παιδί χωρισμένων γονιών, από την εφηβεία της -και συγκεκριμένα από τα 15 της- ενταγμένη σε πολιτικές νεολαίες της ακροδεξιάς, δημοσιογράφος, μεγαλωμένη από μία βασανισμένη και καταθλιπτική άνεργη Σικελή μάνα, νικήτρια στη μάχη που είχε με την παχυσαρκία χάρη -όπως λέει- στην ενασχόλησή της με τον αθλητισμό και μεγάλη φαν του... Αρχοντα των Δαχτυλιδιών. Παράλληλα, μητέρα από το 2016 μίας κόρης, με πατέρα της 6χρονης σήμερα Ζινέβρα τον Αντρέα Τζιαμπρούνο, έναν παρουσιαστή στην ιταλική τηλεόραση με τον οποίο -σε αντίθεση με αυτά που πρεσβεύει- δεν είναι παντρεμένη.

Γεννημένη σε ένα άνετο σπίτι στα βόρεια της Ρώμης το 1977, η Τζόρτζια Μελόνι όπου σταθεί και όπου βρεθεί δηλώνει υποστηρικτής του τρίπτυχου «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» ενώ παράλληλα είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με ό,τι έχει να κάνει με ομοφυλοφιλία, αποκαλεί τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα ένα «λόμπι» χλευάζοντας τη θεωρία της ταυτότητας φύλου ενώ τάσσεται κατά της απόκτησης παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια.

Η Μελόνι, απορρίπτει επίσης, την πρακτική της ποσόστωσης για την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στην πολιτική και τις επιχειρήσεις υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες πρέπει να φτάνουν στην κορυφή μόνο με την αξία τους, όπως η ίδια. Ο πατέρας, Φραντσέσκο, όταν η Τζόρτζια είναι 12 ετών θα αφήσει την οικογένεια στη Ρώμη για να κυνηγήσει την τύχη του στα Κανάρια Νησιά. Η Μελόνι δεν θα του το συγχωρήσει ποτέ και θα επιλέξει να μην τον ξαναδεί στη ζωή της. Εν τω μεταξύ, πριν την αναχώρησή του, έχουν αναγκαστεί να μετακομίσουν στις πιο φτωχικές εργατικές συνοικίες, στα νότια της ιταλικής πρωτεύουσας. Είναι χαρακτηριστικό πως, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, όταν ήταν τριών χρονών, παίζοντας με την αδελφή της με σπίρτα και κεριά, έβαλαν φωτιά στην οικογενειακή τους εστία.

Μουσολίνι: «Ενας καλός πολιτικός»

Στη Γαλλία, παρατηρώντας το φαινόμενο και έχοντας πρόσφατη την εκλογική αναμέτρηση που ανέδειξε τη γαλλική ακροδεξιά ως ένα παγιωμένο και ισχυρό πόλο στη χώρα, θυμούνται ότι η Μελόνι στα 19 της αποκαλούσε τον Μπενίτο Μουσουλίνι «έναν καλό πολιτικό». «Πιστεύω ότι ο Μουσολίνι ήταν καλός πολιτικός. Όλα όσα έκανε, τα έκανε για την Ιταλία», δήλωνε το 1996 στη γαλλική τηλεόραση συμπληρώνοντας ότι τις αρετές του «δεν τις βρίσκεις στους πολιτικούς» από το θάνατό του και μετά.

Μάλιστα, είναι τέτοιος ο θαυμασμός της για τον πάλαι ποτέ κραταιό Ιταλό δικτάτορα, που μόλις στα 15 της οι πολιτικές της ανησυχίες την οδήγησαν στη Νεολαία του «Ιταλικού Κοινωνικού Κινήματος» που στεγάζει πολιτικά τους κληρονόμους του κόμματος του Μπενίτο Μουσολίνι, που διαλύθηκε στα τέλη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 2006, η Μελόνι στα 29 της, θα γίνει η νεότερη αντιπρόεδρος του ιταλικού κοινοβουλίου και το 2008 η νεότερη υπουργός, αναλαμβάνοντας το υπουργείο Νέας Γενιάς. Εντωμεταξύ, ολοκληρώνει τις σπουδές της στα τουριστικά επαγγέλματα σε μια επαγγελματική σχολή της Ρώμης, το «Ινστιτούτο Αμέρικο Βεσπούτσι» – αν και η ίδια υποστηρίζει ότι κατέχει πτυχίο γλωσσών – και εργάζεται ως δημοσιογράφος.

Η λατρεία για τον Τόλκιν: Δεν θεωρώ φαντασία το Lord of the Rings

Οι New York Times, σε άρθρο τους για τη Μελόνι κάνουν μια σύνδεση που για μία πολιτικό η οποία δηλώνει «έτοιμη» να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Ιταλίας, είναι έως και ανησυχητική. Ως ενεργό μέλος της νεολαίας στο μεταφασιστικό Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα, αυτή και οι συναγωνιστές της χρησιμοποιούσαν παρατσούκλια όπως Φρόντο και Χόμπιτ, δείχνοντας την αγάπη τους για τον «Αρχοντα των Δαχτυλιδιών» και άλλα έργα του Βρετανού συγγραφέα Τόλκιν. Η νεανική τους αγάπη για το εμβληματικό έργο επικής φαντασίας αποτυπωνόταν στις θεματικές επισκέψεις που έκαναν σε σχολεία, ντυμένοι Χόμπιτ αλλά και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις τους του εξτρεμιστικού φολκ συγκροτηματος Compagnia dell’Anello, ή Fellowship of the Ring.

Στην Ιταλία, σημειώνουν οι NYT, ο «Αρχοντας των Δαχτυλιδιών» ήταν για μισό αιώνα ο κεντρικός πυλώνας πάνω στον οποίο οι απόγονοι του μεταφασισμού ανασυγκρότησαν μια σκληρή δεξιά ταυτότητα, αναζητώντας μια παραδοσιακή μυθική εποχή για σύμβολα, ήρωες και μύθους δημιουργίας χωρίς τα φασιστικά ταμπού. «Πιστεύω ότι ο Τόλκιν θα μπορούσε να μιλήσει καλύτερα από εμάς για αυτά τα οποία πιστεύουν οι συντηρητικοί», δήλωνε η 45χρονη, σήμερα, Μελόνι, συμπληρώνοντας ότι «δεν θεωρώ φαντασία τον Αρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Οι «καλές παρέες» που την οδήγησαν στην εξουσία

Για να ανέβει στην ιεραρχία της ακροδεξιάς αλλά και σιγά σιγά στην κορυφή της ιταλικής πολιτικής σκηνής, η Τζόρτζια Μελόνι, πέραν από τις... φιλελεύθερες αντιλήψεις της έπρεπε να έχει και τα κατάλληλα «κονέ». Ετσι όταν βρέθηκε στον κύκλο των πολύ πιο ισχυρών και έμπειρων πολιτικών, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, και Ματέο Σαλβίνι, άρχισε να παίζει και εκείνη σημαίνοντα ρόλο στα πολιτικά πράγματα της Ιταλίας, ενώ θεωρείται ότι έπαιξε καίριο ρόλο στα γεγονότα που οδήγησαν στην απόπειρα ανατροπής του τεχνοκράτη πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι και τελικά, την κήρυξη εκλογών.

Οπως είχε αποκαλύψει το Politico, τα γεύματα στη Βίλα Γκράντε ξεκίνησαν τον περασμένο Οκτώβριο, όπως είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Μπερλουσκόνι με ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Οπως έγραφε, τα ραντεβού ήταν εβδομαδιαία και γίνονταν με το βλέμμα στις προεδρικές εκλογές που έγιναν τον Φεβρουάριο του 2022 και τελικά παρέμεινε ο Ματαρέλα, και σε αυτά «η κεντροδεξιά σκοπεύει να κινηθεί συμπαγώς και έγκαιρα για να προετοιμάσει τους επόμενους εκλογικούς και πολιτικούς διορισμούς, με ιδιαίτερη προσοχή στην εκλογή του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας». Τελικά, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της χθεσινοβραδινής εκλογικής διαδικασίας στην Ιταλία, στα γεύματα στη Βίλα Γκράντε κάτι πέτυχε ο τρικομματικός αυτός συνδυασμός. Το αν θα έχει κάποιον πιο σημαντικό αντίκτυπο στο νεφελώδες πολιτικό γίγνεσθαι της Ιταλίας μένει να φανεί...