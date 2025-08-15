15 εντυπωσιακές Παναγίες του Αιγαίου: Παράδοση και τοπία που κόβουν την ανάσα

Φημισμένες εκκλησίες και μονές χτισμένες σε μοναδικές τοποθεσίες, οι Παναγίες του Αιγαίου συγκεντρώνουν πιστούς και τουρίστες τον Δεκαπενταύγουστο, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Αποτελούν μνημεία που μαρτυρούν τη βυζαντινή αλλά και την αρχιτεκτονική ιστορία του τόπου μας και αξίζουν μια επίσκεψη ώστε να ανακαλύψουμε από κοντά τη μοναδική ομορφιά τους, που εναρμονίζεται με το νησιώτικο τοπίο.

Από την Παναγία στην Τήνο με τα χιλιάδες τάματα, μέχρι την Χοζοβιώτισσα στην Αμοργό που κρέμεται από το γκρεμό και την Χρυσοπηγή στη Σίφνο σχεδόν μέσα στη θάλασσα, συγκεντρώσαμε 15 εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγία, με φόντο το μαγικό τοπίο του Αιγαίου.

Δείτε όλες τις Παναγίες του Αιγαίου στο travelgo.gr.