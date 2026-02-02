28 Φεβρουαρίου στο Σύνταγμα: Η φωνή των οικογενειών των Τεμπών ξαναβγαίνει στον δρόμο

Ο Σύλλογος Συγγενών θυμάτων Τεμπών 2023 προχωρά σε μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα που συμπληρώνονται τρία χρόνια από την εθνική τραγωδία. Παράλληλα, τον Φεβρουαρίου θα διεξαχθούν οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία —μετά την απόφασή της να ιδρύσει πολιτικό κόμμα— άνοιξε νέο κύκλο ανακατατάξεων. Μεταβατικός πρόεδρος έχει οριστεί ο Παύλος Ασλανίδης, ενώ οι περισσότεροι συγγενείς των θυμάτων εμφανίζονται αρνητικοί στο ενδεχόμενο να δοθεί στη Καρυστιανού νέος ρόλος στον Σύλλογο.

Παρότι αναμένεται να παραστεί στη συγκέντρωση, η παρουσία της δεν θα έχει τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα του παρελθόντος. Οι σχέσεις της με μεγάλο μέρος των οικογενειών έχουν πλέον διαρραγεί, χωρίς όμως να παραγνωρίζεται η καθοριστική συμβολή της στην ανάδειξη της υπόθεσης.

Οι συγγενείς συνεχίζουν να ζητούν δικαιοσύνη και πλήρη ανάληψη ευθυνών από την πολιτεία για το τραγικό δυστύχημα, ενώ ο Φεβρουάριος αναμένεται να είναι μήνας έντονων κινήσεων ενόψει των δικαστικών διαδικασιών.