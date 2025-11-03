28η Οκτωβρίου: 70χρονος έτρεξε 40 χιλιόμετρα ξυπόλητος για να τιμήσει τους ήρωες του '40

Στον δρόμο από τα Τρίκαλα έως την Πιαλεία, ο Γιώργος Καρράς έτρεξε ξυπόλητος από τις πέντε τα ξημερώματα, για να τιμήσει την εθνική επέτειο την 28η Οκτωβρίου.

Ο δρομέας από την Αγρελιά Τρικάλων, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο τίμησε τον πρώτο Έλληνα στρατιώτη του 1940, Βασίλειο Τσαβαλιάρη, ο οποίος έπεσε στα βουνά της Πίνδου υπερασπιζόμενος την Ελλάδα.

Ο κ. Καρράς σε ηλικία 71 ετών έτρεξε αγνοώντας την κακουχία και τον σωματικό πόνο. Όπως λέει, το 2006 πέρασε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Ένας γιατρός τον απέτρεψε να προχωρήσει σε επέμβαση και έκτοτε παραμένοντας υγιής, έδωσε την υπόσχεση να δώσει τον δικό του αγώνα, τρέχοντας σε κάθε μαραθώνιο.

28η Οκτωβρίου: Από μαραθώνιο σε μαραθώνιο

Με το αθλητικό σακίδιο στον ώμο βρίσκεται στον δρόμο γύρω στα 25 χρόνια. Η σκέψη του όμως παραμένει προσηλωμένη στην μνήμη εκείνων που αγνόησαν ακόμη και τον θάνατο.

Η επαφή του ξυπόλυτου πέλματος με την γη είναι αυτό που τον αναζωογονεί και του δίνει δυνάμεις, εξηγεί ο κ. Καρράς, υπενθυμίζοντας τις απεριόριστες δυνάμεις του μυθικού Ανταίου. Ο επόμενος αγώνας του ξεκινά την Κυριακή 9 Νοεμβρίου από τον Μαραθώνα και καταλήγει στο Καλλιμάρμαρο, ακολουθώντας την πορεία του Φειδιππίδη.

Οι σημερινές συνθήκες για έναν δρομέα απέχουν παρασάγγας από εκείνες που αντιμετώπισαν οι Αθηναίοι το 490 π.Χ. και οι ήρωες του Έπους του ΄40.

Ιδιαίτερα βαρύς ο χειμώνας του 1940, σε ένα μέτωπο που εκτεινόταν σε μήκος περίπου 150 χλμ. στην Νότιο Αλβανία σε μια ορεινή περιοχή, χωρίς δρόμους και εξαιρετικά δύσβατη ακόμη και για τα επιταχθέντα τετράποδα.

Οι ατελείωτες πορείες των πεζικάριων μέσα στο χιόνι, κουβαλώντας εξοπλισμό και πυροβόλα ήταν ένας άθλος, ο οποίος ανέτρεψε τα δεδομένα και τα σχέδια του Μουσολίνι, προκαλώντας τον θαυμασμό των Ευρωπαίων, οι οποίοι είχαν ήδη υποταχθεί στις στρατιές του ράιχ.

Μόνοι οι Έλληνες αντιστάθηκαν στις δυνάμεις του άξονα και κατάφεραν να τους απωθήσουν από την Πίνδο, να κρατήσουν το ύψωμα 731, να ανακτήσουν εδάφη στην Βόρειο Ήπειρο και την Αλβανία, υποχρεώνοντας τον Χίτλερ να στείλει 12η Στρατιά υπό τον Στρατηγό Βίλχελμ Λιστ για να υποτάξει τον Ελληνικό Στρατό.

Εκείνο που ουδείς κατάφερε να υποτάξει είναι το πνεύμα: «Ἑλλήνων προμαχοῦντες Ἀθηναῖοι Μαραθῶνι, χρυσοφόρων Μήδων ἐστόρεσαν δύναμιν».