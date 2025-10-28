28η Οκτωβρίου: Αστυνομία σε επιφυλακή, όλα τα βλέμματα στο Σύνταγμα

Σε κλίμα αυξημένης επιτήρησης πραγματοποιούνται οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, με τις αρχές να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Οι αντιδράσεις για τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν δημιουργήσει ένα «φορτισμένο» περιβάλλον, μετατρέποντας τις φετινές εκδηλώσεις σε πραγματικό crash test για την Πολιτεία.

Από νωρίς το πρωί, ισχυρές δυνάμεις της ΟΔΟΣ (Ομάδα Διαχείρισης και Οριοθέτησης Συναθροίσεων) έχουν αναπτυχθεί στο Σύνταγμα, όπου στις 11:00 είναι προγραμματισμένη η μαθητική παρέλαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόθεση της κυβέρνησης δεν είναι να επιδείξει υπερβολική αυστηρότητα, ωστόσο έχει καταστεί σαφές ότι οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης της παρέλασης θα αντιμετωπιστεί άμεσα από την Αστυνομία.

Το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στην εξέδρα των επισήμων, καθώς η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχει προαναγγείλει ακτιβιστική παρέμβαση.

Δεν αποκλείεται μάλιστα να συνοδευτεί από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών ή μέλη της ομάδας «Μέχρι Τέλους», που έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν δυναμικές εμφανίσεις στον Άγνωστο Στρατιώτη.

Οι παρελάσεις της εθνικής επετείου, που παραδοσιακά αποτελούν ημέρα μνήμης και υπερηφάνειας, φέτος αποκτούν και έναν χαρακτήρα πολιτικού και κοινωνικού «βαρόμετρου», με τις αρχές να καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στον σεβασμό της ημέρας και στη διαχείριση πιθανών εντάσεων

28η Οκτωβρίου παρέλαση | Eurokinissi

28η Οκτωβρίου παρέλαση | Eurokinissi