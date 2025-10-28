28η Οκτωβρίου: Η στιγμή της απογείωσης των Mirage από την Τανάγρα

Τα θρυλικά γαλλικά Mirage, με κορυφαίες επιδόσεις σε αποστολές αναχαίτισης και κρούσης, αποτελούν για δεκαετίες βασικό πυλώνα της ελληνικής αεράμυνας.
Στιγμιότυπα από την απογείωση τεσσάρων αεροσκαφών στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην Τανάγρα για την 28η Οκτωβρίου.
