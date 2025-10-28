Μενού

28η Οκτωβρίου: Η στιγμή της απογείωσης των Mirage από την Τανάγρα

Η ισχύς των Mirage στον αέρα και η απογείωση από την 114 Πτέρυγα Μάχης.

Reader symbol
Newsroom
Mirage απογείωση
Mirage απογείωση | Glomex / ertnews
  • Α-
  • Α+

Τα θρυλικά γαλλικά Mirage, με κορυφαίες επιδόσεις σε αποστολές αναχαίτισης και κρούσης, αποτελούν για δεκαετίες βασικό πυλώνα της ελληνικής αεράμυνας.

Στιγμιότυπα από την απογείωση τεσσάρων αεροσκαφών στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην Τανάγρα για την 28η Οκτωβρίου.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ