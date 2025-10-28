28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη: «Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύψωσαν το "Όχι"» - Το μήνυμα του πιλότου F-16

Μήνυμα έστειλε ο σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Γιώργος Σωτηρίου από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου όπου για δεύτερη συνεχή χρονιά έλαβε μέρος η ομάδα επιδείξεων ΖΕΥΣ

Από το αεροσκάφος, το αναβαθμισμένο F-16 τύπου Viper, με το οποίο πραγματοποίησε την αεροπορική επίδειξη ανέφερε συγκεκριμένα:

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη, Καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύψωσαν το “Όχι” και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της Πατρίδας, χρόνια πολλά Ελλάδα».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δηλώνοντας:

«Κύριε Επισμηναγέ, σε αυτές τις στιγμές, στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα που σας παρακολουθεί με θαυμασμό και υπερηφάνεια. Συνεχίζετε οι Ένοπλες Δυνάμεις μας να κάνετε αυτό που ξέρετε. Να προστατεύετε την ακεραιότητα της χώρας σε στεριά, θάλασσα και ουρανό. Εμπνευσμένοι από τους ηρωικούς πολεμιστές του 40.

Συνεχίστε να προστατεύετε την ελευθερία και την ακεραιότητα με άγρυπνα τα μάτια στη φύλαξη των ανοικτών ελληνικών οριζόντων. Πάντα ψηλά κύριε Επισμηναγέ, πάντα ψηλότερα. Χρόνια πολλά! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου του 40.»