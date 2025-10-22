28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει με τα σούπερ μάρκετ - Ποια θα είναι ανοιχτά

Ανήμερα του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, όλα τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά καθώς πρόκειται για επίσημη αργία. Το ίδιο ισχύει και για τις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.

Ωστόσο, για την εξυπηρέτηση των πολιτών ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλός Shop & Go με ωράριο λειτουργίας 07:30 - 23:00 και τα OK Markets με ωράριο λειτουργίας 08:00 - 11:00.

28η Οκτωβρίου: Τα μέτρα της Τροχαίας

Αυστηρά μέτρα εξέδωσε και η Τροχαία στα πλαίσια εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα κατά το τετραήμερο εορτασμών (24 - 28 Οκτωβρίου), θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, όπως αναφέρονται στη σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση κατά τις ημερομηνίες Παρασκευή 24-10-2025, Σάββατο 25-10-2025 και Τρίτη 28-10-2025.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η Τροχαία περιλαμβάνουν:

αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής,

αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης,

ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα τροχαίας εντός των πόλεων,

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),

συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας, παραβίαση διπλής διαχωριστικής κλπ),

έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς – Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται,

ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.