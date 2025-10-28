28η Οκτωβρίου: Υψώθηκε η μεγαλύτερη γαλανόλευκη της επικράτειας στην Κρήτη

Τεράστια γαλανόλευκη με εμβαδόν 1.440 τετραγωνικά μέτρα υψώθηκε στη Κρήτη το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, ενόψει της μεγάλης Εθνικής Επετείου της χώρας μας.

Πλήθος πολιτών βρέθηκε μπροστά από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, όπου πραγματοποιήθηκε η έπαρση μιας από τις μεγαλύτερες σημαίες της επικράτειας, προκειμένου να θαυμάσει το εντυπωσιακό δρώμενο που διεξάγεται για 10η χρονιά, όπως δήλωσε η συντονίστρια του που μίλησε στο Action 24.

«Μας προκαλεί ανατριχίλα, είμαστε υπερήφανοι που εδώ και 10 χρόνια μπορούμε να κάνουμε έπαρση αυτή της σημαίας. Για εμάς δεν είναι απλά ένα σύμβολο αλλά να δείξουμε ότι έχουμε ξεχάσει τις αξίες του τόπου και της πατρίδας μας» δήλωσε.