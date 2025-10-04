Μενού

4 φθινοπωρινές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα

Aν σας αρέσουν οι μονοήμερες αποδράσεις από την Αθήνα, τότε αυτοί οι προορισμοί είναι ιδανικοί για εσάς.

Ψάχνετε για μια εύκολη φθινοπωρινή απόδραση; Ακολουθούν τέσσερις ιδέες για μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα που θα σας φτιάξουν τη διάθεση. Φυσιολατρική απόδραση στις όχθες μιας λίμνης, αρχαιολογική βόλτα ή μονοήμερη εξπρές σε ένα νησί για ουζομεζέδες δίπλα στο κύμα; Η επιλογή είναι δική σας.

Λίμνη Δόξα, Κορινθία: Για φυσιολάτρες

Θα μπορούσε να είναι μία λίμνη στις Άλπεις, αλλά βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ορεινή Κορινθία. Κοντά στο χωριό Φενεός, στα 900 μ. υψόμετρο, η τεχνητή Λίμνη Δόξα είναι μία από τις ωραιότερες λίμνες της Πελοποννήσου.

