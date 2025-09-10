Μύκονος: Το 40% είναι καλυμμένο με αυθαίρετα - Πιο γρήγορα θα γίνονται οι κατεδαφίσεις

Καλυμένο από αυθαίρετες κατασκευές είναι το 40% της Μυκόνου. Λίγοι ωστόσο είναι οι ιδιοκτήτες που πρόκειται να γκρεμίσουν αυτοβούλως τα παράνομα κτίσματα. Οι Αρχές επιστρατεύουν αεροφωτογραφίες και το Κτηματολόγιο για να προχωρήσουν σε άμεσες κατεδαφίσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, υπάρχει μια έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που λέει ότι μόλις το 2% αυτών που είχαν κάνει παραβιάσεις θέλησαν να συμορφωθούν αυτοβούλως.

Από το 2011 μέχρι σήμερα στην Μύκονο έχουν φτιαχτεί περίπου 20.000 κτίσματα, τα οποία είναι προς τακτοποίηση.

Επειδή τα πράγματα πρέπει να πάνε πιο γρήγορα, πίσω από αυτή την υπόθεση βρίσκεται μια ιδέα του κ. Στασινου, Προέδρου του ΤΕΕ και μια ομάδα μαζεύει τις αεροφωτογραφίες από τη Μύκονο.

Αν ο ιδιοκτήτης προλάβει να κλείσει το σπίτι και να το δώσει στην αγορά για βραχυπρόθεσμη μίσθωση το παιχνίδι χάθηκε.

Αυτό που θα είχε νόημα να γίνει είναι όταν βρεθεί ένα αυθαίρετο να γκρεμιστεί πριν προλάβει ο ιδιοκτήτης να το δώσει στην αγορά.