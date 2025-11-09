42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Στην κυκλοφορία η Μαραθώνος, «άνοιξε» και η Μεσογείων

Με επιτυχία ολοκληρώνεται σήμερα (09/11), ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, με την Τροχαία να προχωρά σταδιακά στην άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που τέθηκαν σε ισχύ από την Παρασκευή για τη διευκόλυνση των χιλιάδων δρομέων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία, στις 15:30 δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία η λεωφόρος Μαραθώνος, έως το ύψος της οδού Φλέμινγκ στη Ραφήνα, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα του οδικού δικτύου που είχε παραμείνει κλειστό παραμένει ακόμη εκτός κυκλοφορίας.

Στο κέντρο της Αθήνας, η σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται να συνεχιστεί έως τις 18:30, οπότε και θα έχει ανοίξει το μεγαλύτερο μέρος των βασικών οδικών αρτηριών.

Η λεωφόρος Μεσογείων έχει ξεκινήσει να δίνεται τμηματικά στην κυκλοφορία από το ύψος της ΕΡΤ.

Παράλληλα, η Τροχαία έχει ανακοινώσει τα σημεία κάθετης διέλευσης των οχημάτων στις λεωφόρους που επηρεάζονται, καθώς και τις εναλλακτικές διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν οι οδηγοί, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις.

Η ενημέρωση της Τροχαίας για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής

• Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών την Κυριακή 9-11-2025:

– Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της αφετηρίας και της Λ. Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.

– Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), στο τμήμα της μεταξύ του Τύμβου Μαραθώνα και της Λ. Μαραθώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.

– Λ. Κάτω Σουλίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Αθανασίου και της Λ. Μαραθώνος, κατά τις ώρες 05.00΄- 10.30΄.

– Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κάτω Σουλίου και Διονύσου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.30΄ – 15.00΄.

– Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Διονύσου και Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄ – 16.45΄.

– Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και Κατεχάκη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.30΄ – 18.30΄.

– Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λόφου έως και την Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς κέντρο Μαραθώνα κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.

– Χρ. Σμύρνης, στο τμήμα της μεταξύ ανώνυμης οδού (μετά την οδό Παγκόσμιας Φιλίας) και της οδού Μιλήτου και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.

– Σπηλαίου Πανός, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας από την 12:00΄ ώρα της 8-11-2025 έως την 13:30΄ ώρα της 9-11-2025.

– Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Ραφήνα, κατά τις ώρες 07.00΄- 15.00΄.

– Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Παλλήνη, κατά τις ώρες 07.00΄- 16.30΄.

– Έξοδος 15 Αττικής Οδού (Λ. Μαραθώνος) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄-16.00΄.

• Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 05.00΄ έως την 13.00΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025:

– Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

– Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

• Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 05.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025:

– Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Αμαλίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

– Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

• Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 06.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025:

– Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.

– Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων και της Λ. Μεσογείων.

– Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Αλεξάνδρας.

– Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Κηφισίας.

Οι κάθετες διελεύσεις

Σύμφωνα με την τροχαία, η κάθετη διέλευση οχημάτων στους δρόμους που είναι κλειστοί επιτρέπεται σε:

– Λ. Μαραθώνος & Διονύσου (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).

– Λ. Μαραθώνος – Αρτέμιδος – Φειδιππίδου (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).

– Λ. Μαραθώνος & Αγ. Μαρίνας (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).

– Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ (Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου).

– Λ. Μαραθώνος & Αγίου Δημητρίου – Ελ. Βενιζέλου (Δήμου Παλλήνης – Γέρακα).

– Λ. Μαραθώνος & Πατριάρχου Γρηγορίου – Εθνικής Αντιστάσεως (Δήμου Παλλήνης – Γέρακα).

– Λ. Μαραθώνος & Λ. Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων (Σταυρός Αγ. Παρασκευής – Δήμου Αγ. Παρασκευής).

– Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου – Ελπίδος (Δήμου Αγ. Παρασκευής).

– Λ. Μεσογείων & Λ. Κατεχάκη (Δήμου Αθηναίων).

– Λ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β΄ (Δήμου Αθηναίων), μόνο για τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.