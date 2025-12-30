5 ορεινοί προορισμοί για τις πρώτες αποδράσεις της νέας χρονιάς

Η αρχή μιας νέας χρονιάς αποτελεί μια καλή αφορμή για μικρές αποδράσεις που μας γεμίζουν εικόνες και εμπειρίες. Τα βουνά της Ελλάδας με τα γραφικά χωριά, την πλούσια φύση και τα εντυπωσιακά τοπία, αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να αφήσουν πίσω την ένταση της καθημερινότητας και να αναπνεύσουν καθαρό οξυγόνο.

