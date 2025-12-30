5 ορεινοί προορισμοί για τις πρώτες αποδράσεις της νέας χρονιάς

Η αρχή μιας νέας χρονιάς αποτελεί μια καλή αφορμή για μικρές αποδράσεις που μας γεμίζουν εικόνες και εμπειρίες. Τα βουνά της Ελλάδας με τα γραφικά χωριά, την πλούσια φύση και τα εντυπωσιακά τοπία, αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να αφήσουν πίσω την ένταση της καθημερινότητας και να αναπνεύσουν καθαρό οξυγόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Η Καρυστιανού που φρενάρει Σαμαρά, η δυσφορία Μητσοτάκη για Άδωνι-Πλεύρη και ο χαμός για Καποδίστρια
- Σέρρες: Σημείωμα φέρεται να άφησε ο 45χρονος πυροσβέστης – Ήταν άυπνος για πολλές ημέρες
- The Voice: Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού
- Απρόοπτο στον αέρα του The Voice: «Είμαστε όλοι καλά;» - Η αντίδραση Μαζωνάκη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.