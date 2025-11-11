5 tips για καλύτερο ύπνο

Η Greco Strom σε συνεργασία με το Physioathens, του φυσικοθεραπευτή Νάσου Κουτσουραδή, μοιράζεται μαζί σας 5 σημαντικά tips για καλύτερο ύπνο.

Γιατί όταν μιλάμε για ξεκούραση, συμβουλευόμαστε τους ειδικούς!

Μην αγοράσεις στρώμα χωρίς να το δοκιμάσεις.

Μπες σε ένα κατάστημα και ξάπλωσε!

Προτίμησε στρώμα με ανεξάρτητα ελατήρια, για να μην επηρεάζεσαι από στροφές άλλων.

Αντικατάστησε το στρώμα σου κάθε 8-10 χρόνια. Τα υλικά φθείρονται, η ποιότητα χαλάει.

Μην επιλέγεις υπερβολικά σκληρό στρώμα. Η ιδανική σκληρότητα είναι αυτή που κρατά τη σπονδυλική σου στήλη σε φυσική ευθεία χωρίς να την πιέζει.

Συνδύασε το σωστό στρώμα με το κατάλληλο μαξιλάρι, γιατί η σπονδυλική στήλη είναι ένα ενιαίο σύστημα που ξεκινά από τον θώρακα και φτάνει ως τον αυχένα.



