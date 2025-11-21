7οι στον κόσμο: Αυτό είναι το πιο δυνατό «κομμάτι» του ελληνικού στρατού

Συζητάμε συχνά την ισορροπία δυνάμεων, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και σε σύγκριση με την Τουρκία. Τι δείχνουν τα στοιχεία για την θέση της Ελλάδας σε σύγκριση με τους υπόλοιπους στρατούς της Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα;

Σύμφωνα με τα στοιχεία και την φόρμουλα του Global Firepower, η Ελλάδα αποτελεί μια ισχυρή δύναμη στην περιοχή της και συνολικά, βρίσκεται στην 30η θέση της κατάταξης μεταξύ 145 χωρών. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση 60 παράγοντες μεταξύ των οποίων βρίσκονται ο αριθμός των στρατιωτικών μονάδων αλλά και η οικονομική κατάσταση.

Ξεκινώντας από τις αμυντικές δαπάνες που η χώρα ξοδεύει συνολικά, η Ελλάδα βρίσκεται στην 44η θέση με το ποσό των 6.5 δις. Η Τουρκία είναι στην 13η θέση ενώ η πρώτη τριάδα συμπληρώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία.

Όσον αφορά την Πολεμική Αεροπορία, η χώρα μας βρίσκεται στην 16η θέση με 178 μαχητικά αεροσκάφη με την Τουρκία να βρίσκεται μόλις δύο θέσεις πιο πάνω με 201 αεροσκάφη. Το πλέον αξιοσημείωτο στα εν λόγω στοιχεία αφορά την θέση του Πολεμικού Ναυτικού.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση έχοντας στην διάθεσή της 13 φρεγάτες με την Κίνα να βρίσκεται στην πρωτοπορία με 47 φρεγάτες. Οι συγκεκριμένες κατατάξεις βέβαια αφορούν απόλυτους αριθμούς χωρίς να υπολογίζουν την ανωτερότητα του τεχνολογικού εξοπλισμού ή την εμπειρία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε μια ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη, όπως αρκετοί αναλυτές σημειώνουν, δεν είναι μόνο θέμα αριθμών, αλλά χώρου, τακτικής και πείρας.