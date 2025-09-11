8 στάσεις για φαγητό, καφέ και ποτό στην πιο ανερχόμενη γειτονιά της Θεσσαλονίκης

Ανάμεσα στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης που γίνονται στέκια, η πλατεία των Αγίων Αποστόλων και πέριξ, κατάφερε να γίνει η πιο ανερχόμενη και δημοφιλής τα τελευταία δύο με τρία χρόνια. Μόλις λίγα βήματα από τον Βαρδάρη και δίπλα στα Δυτικά Τείχη της πόλης, η γειτονιά των Αγίων Αποστόλων, γνωστή και ως Δώδεκα Απόστολοι, είναι δημοφιλής στη νεολαία της πόλης και όχι μόνο.
Η περιοχή πήρε το όνομά της από τον Ναό των Αγίων Αποστόλων, μια βυζαντινή εκκλησία του 14ου αιώνα με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, ενώ στα αξιοθέατα της περιοχής συγκαταλέγονται και η βυζαντινή κινστέρνα, το Πρόπυλο και το οθωμανικό λουτρό Πασά Χαμάμ (Λουτρά Φοίνιξ).
