Αδιανόητες εικόνες στο Ρέθυμνο: Πήγαν για μπάνιο σε παραλία δίπλα στη φωτιά

Περιστατικό μεγάλης ανευθυνότητας κατεγράφη στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ρέθυμνο, κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς που καίει εδώ και μέρες. Ενώ το μέτωπο μαινόταν, κόσμος επιχείρησε να προσεγγίσει παραλία, πολύ κοντά στις φλόγες, για να κάνει το μπάνιο του.

Η φωτιά κατέβηκε σε όλο το μήκος του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού, κατακαίοντας τη χαμηλή βλάστηση και τις καλαμιές, και έφτασαν μέχρι το περίφημο φοινικόδασος και την παραλία της Πρέβελης, όπως μεταφέρει το ektiri.gr.

Και ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης έδιναν μάχη για να συγκρατήσουν τις φλόγες - και παρά τις αυστηρές οδηγίες των Αρχών - δεκάδες ντόπιοι και τουρίστεςπροσπάθησαν να προσεγγίσουν την παραλία της Πρέβελης για να κολυμπήσουν.

Δεν φαίνεται να πτοήθηκαν ούτε από τις στάχτες που έπεφταν πάνω τους, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο.

Παρότι το μέτωπο είναι πλέον σε ύφεση, οι Αρχές είναι σε εγρήγορση καθώς πνέουν θυελλώδεις άνεμοι που μπορεί να επαναφέρουν τον κίνδυνο.

Για τον λόγο αυτό, απευθύνεται έκκληση προς όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να:

Μην πλησιάζετε τις πληγείσες περιοχές.

Σεβαστείτε τις απαγορεύσεις διέλευσης στα φαράγγια και τα μονοπάτια.

Διευκολύνετε την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων στους οδικούς άξονες.