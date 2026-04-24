Αδιανόητο περιστατικό στην Κρήτη: Μαχαίρωσαν 36χρονο επειδή διαμαρτυρήθηκε για τα κοπάδια

Σοβαρό αιματηρό επεισόδιο με φόντο τις κτηνοτροφικές διαφορές σημειώθηκε στην Κρήτη, καταλήγοντας στον τραυματισμό ενός 36χρονου και τη σύλληψη τριών μελών μιας οικογένειας.

Όλα ξεκίνησαν όταν το θύμα ζήτησε τον λόγο από δύο αδέρφια κτηνοτρόφους (34 και 27 ετών) για καταστροφές που προκάλεσαν τα ζώα τους στην περιουσία του. Η κουβέντα δεν άργησε να ανάψει, με τους κτηνοτρόφους και την 68χρονη μητέρα τους να επιτίθενται στον 36χρονο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Creta24, η κατάσταση ξέφυγε όταν ο 27χρονος άρχισε να χτυπά τον άνδρα με την κατσούνα του, ενώ ο 34χρονος αδερφός του έβγαλε μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στο δεξί χέρι.

Ο 36χρονος διεκομισθή στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Τα δύο αδέρφια και η μητέρα τους συνελήφθησαν αμέσως από τις αρχές.