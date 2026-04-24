Η Νικόλ Κίντμαν ανέβηκε στο ρινγκ και κατέληξε στο νοσοκομείο

Η 58χρονη σταρ απέδειξε ότι ο όρος «workaholic» είναι λίγος για να την περιγράψει. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας σειράς του Apple TV+, «Margo’s Got Money Troubles», η Νικόλ Κίντμαν ξεπέρασε τα όρια της αντοχής της, καταλήγοντας στο νοσοκομείο αμέσως μετά το τέλος της σκηνής της.

Όλα ξεκίνησαν ένα πρωί στα γυρίσματα μιας απαιτητικής σκηνής επαγγελματικής πάλης. Η Κίντμαν, που υποδύεται τη Lace(μια δικηγόρο και πρώην παλαιστή), ξύπνησε με βαριά γρίπη.

Ο συμπρωταγωνιστής της, Νικ Όφερμαν, αποκάλυψε πως το κλίμα στο πλατό ήταν απογοητευτικό, με εκατοντάδες κομπάρσους και ένα τεράστιο στήσιμο έτοιμο, η απουσία της πρωταγωνίστριας θα σήμαινε οικονομική και οργανωτική καταστροφή.

Παρά την εξάντληση, η Κίντμαν εμφανίστηκε στο πλατό στις 11:00 π.μ. Σύμφωνα με τον Όφερμαν ήταν εξαιρετικά χλωμή και φανερά καταβεβλημένη, ενώ αρνήθηκε να ακυρώσει το γύρισμα.

Μόλις ακούστηκε το τελευταίο «cut», η ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, καθώς ο οργανισμός της είχε καταρρεύσει.

Η ίδια η Κίντμαν, μιλώντας στην πρεμιέρα της σειράς στη Νέα Υόρκη, φάνηκε να απολαμβάνει το ρίσκο. Παραδέχτηκε ότι, παρά τον αρχικό της φόβο για τραυματισμούς, μόλις μπαίνει στο ρινγκ «ξεχνάει κάθε προστασία και τρελαίνεται». Μάλιστα, δήλωσε πως θα ήθελε να ασχοληθεί ακόμα περισσότερο με την πάλη στο μέλλον.