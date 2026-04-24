Ουγγαρέζος για Αρναούτογλου: «Τώρα ξέρετε τι έκανε τον Γρηγόρη να με βρίσει τόσο πολύ»

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θέλησε σήμερα (24/4) να ξεκαθαρίσει τη θέση του όσον αφορά την όλη κόντρα που ξέσπασε αυτή την εβδομάδα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και να απαντήσει σε όσους σχολίασαν πως έθιξε τον δεύτερο.

Γι' αυτό έβαλε στην εκπομπή του να παίξουν τα σχόλια του Αρναούτογλου και ανέφερε:

«Ελπίζω μετά από αυτό να ηρεμήσουμε και πολύ περισσότερο να έχουν και τα πάνελ πραγματικά να σχολιάζουν κάτι, γιατί σχολιάζουν κάτι που δεν άκουσαν.

Σας το βάζω λοιπόν, για να σταματήσετε να μου βάζετε λόγια στο στόμα μου, ότι αμφισβήτησα την 30χρονη καριέρα του Γρηγόρη, και από που κι ως που ο Ουγγαρέζος μίλησε για τον Γρηγόρη.

Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Και ορίστε η απόδειξη… Έχει προηγηθεί ένα ανέκδοτο του Γιώργου Λιανού. Δεν το παίζουμε όλο το ανέκδοτο, δεν είναι μονταρισμένο, απλώς δεν παίζουμε όλο το ανέκδοτο».

Στη συνέχεια, έπαιξε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα όπου ακούγεται να λέει:

«Βλέπεις; Αυτοί έχουν φίλερ…Μισό λεπτό να σκεφτώ κάτι που ήθελα, έχει να κάνει με την εκπομπή. Βλέπεις ότι αυτοί δε μιλάνε συνέχεια για πολιτικά; Έχουμε βάλει τρεις σταθμούς και όλοι κάνουν πλάκα. Από ένα λεπτό έχουμε βάλει τον καθένα και κάνουν πλάκα. Εμάς αν μας βάζανε θα άκουγαν…».

Αμέσως μετά το ηχητικό αυτό απόσπασμα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε:

«Αυτό είναι, παιδιά. Γι’ αυτό το πράγμα τρώμε σκ**ο. Λέει τη γνωμούλα του ο Παπανώτας, η Τσιμτσιλή, ο Γιώργος, τα παιδιά εκεί, τα πάνελ τους. Δεν έγινε τίποτα.

Γι’ αυτό σας λέω ότι κάποιος πήγε και του μετέφερε βλακείες του Γρηγόρη και ξέσπασε. Γι’ αυτό βρίζω τον τσάτσο που του τα μετέφερε, δεν το ξέρω καν το άτομο αυτό, δεν τον γνωρίζω. Ή αυτός του μετέφερε ό,τι να ναι για να τον κολακέψει, οι λεγόμενοι αυλοκόλακες.

Ή ο Γρηγόρης δεν ήταν καλά εκείνο το πρωί και όπως την περασμένη εβδομάδα την πλήρωσε ο Λιανός, αυτή τη φορά την πλήρωσα εγώ.

Ας σταματήσει τώρα αυτό για να ξέρετε ότι δεν είπα και δεν είπαμε τίποτα ούτε για τον Γρηγόρη ούτε για την εκπομπή. Αυτό που ο Γρηγόρης λέει ότι το κάνει 15 χρόνια, εμείς το κάνουμε 19 χρόνια.

Βάζουμε και ακούμε άλλους σταθμούς γιατί και καλά δεν έχουμε περιεχόμενο και είμαστε όντως οι χειρότεροι, και να γεμίσει ο χρόνος να πάει 9 η ώρα να πάμε σπίτια μας. Τώρα τουλάχιστον, αν θέλετε να παίξετε το θέμα, θα ξέρετε τι έκανε τον Γρηγόρη να με βρίσει τόσο πολύ».