Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος: Χάθηκαν 2.000 βαλίτσες λόγω του τεχνικού προβλήματος

Ένα 24ωρο μετά το τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών το οποίο έκανε την Ελλάδα διεθνή είδηση για το χάος που προκλήθηκε στα αεροδρόμια της χώρας η κατάσταση είναι καλύτερη αν και υπάρχουν ακόμα σημαντικά προβλήματα με τις καθυστερήσεις πτήσεων να δημιουργούν ανασφάλεια στους ταξιδιώτες.

Χθες, Κυριακή (4/1) χιλιάδες επιβάτες βίωσαν αμέτρητες ώρες αναμονής, ενώ βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να χάσουν μέρες εργασίας ή προγραμματισμένα ραντεβού καθώς δεν μπόρεσαν να φτάσουν εγκαίρως στους προορισμούς τους.

Ένα ακόμη πρόβλημα έρχεται να προστεθεί σε αυτά, καθώς έχουν χαθεί περίπου 2000 αποσκευές. Οι αεροπορικές εταιρείες ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες ότι βρίσκονται σε διαδικασία εντοπισμού και αποστολής τους.

Δήμας: «Δικαιούνται αποζημίωση οι επιβάτες»

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας διαβεβαίωσε πως «δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των μετακινήσεων» από το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, που «παρέλυσε» τις πτήσεις, αλλά και ενημέρωσε πως οι επιβάτες δικαιούνται αποζημιώσεις.

Μιλώντας στην ΕΡΤ έκανε λόγο για ένα «πολύ σοβαρό περιστατικό, που επηρέασε τις αερομεταφορές» και εξήγησε πως «σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, υπήρχε μία παρέμβαση στις συχνότητες που καθιστούσε αδύνατη την επικοινωνία μεταξύ των πιλότων και των ελεγκτών».

Σημείωσε πως η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας «ξεκίνησε να ελέγχει όλες τις υποδομές, με επιτόπιους ελέγχους και ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος» από την αρχή του συμβάντος και συμπλήρωσε πως το πρόβλημα δεν προέκυψε από τις υποδομές.

Ερωτώμενος εάν ήταν κυβερνοεπίθεση, απάντησε αρνητικά και είπε πως «η γενεσιουργός αιτία δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις».

Αναφέρθηκε στην ΕΔΕ που διατάχθηκε, λέγοντας πως στόχος είναι να «φανεί ποιος ευθύνεται»

Οι επιβάτες που ταλαιπωρήθηκαν από το περιστατικό, «δικαιούνται αποζημίωση, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές».



«Οι επιβάτες που έχασαν πτήση ή υπήρξε πολύωρη καθυστέρηση δικαιούνται αποζημίωση από τις αεροπορικές εταιρείες» συμπλήρωσε και, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε πως «αυτές μπορούν να στραφούν κατά του δημοσίου».

«Όλα τα στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και όλοι οι εργαζόμενοι εργάζονται με πλήρη σοβαρότητα, με υπευθυνότητα. Οι διαβεβαιώσεις που έχω είναι ότι δεν υπήρξαν ζητήματα ασφάλειας, γι' αυτό βγήκε η ΝΟΤΑΜ για να σταματήσουν οι πτήσεις για να μην υπάρξει ζήτημα ασφάλειας» κατέληξε.

