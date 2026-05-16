Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (16/5) στις Αρχές, καθώς εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 37χρονο με καταγωγή από το Νεπάλ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και από τα μέχρι στιγμής στοιχεία εξετάζεται το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.