Αφαίρεσαν το δίπλωμα του Διαμαντή Καραναστάση - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό όριο εντοπίστηκε στο αίμα του πρώην βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντή Καραναστάση, όταν οδηγούσε πρόσφατα στο κέντρο της Αθήνας.

Ο σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου ελέγχθηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας, που του επέβαλαν πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ του αφαίρεσαν το δίπλωμα για έναν μήνα, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ.