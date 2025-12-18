Μενού

Αφαίρεσαν το δίπλωμα του Διαμαντή Καραναστάση - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, Διαμαντής Καραναστάσης εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Διαμαντής Καραναστάσης | ΙΝΤΙΜΕ/ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό όριο εντοπίστηκε στο αίμα του πρώην βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντή Καραναστάση, όταν οδηγούσε πρόσφατα στο κέντρο της Αθήνας.

Ο σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου ελέγχθηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας, που του επέβαλαν πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ του αφαίρεσαν το δίπλωμα για έναν μήνα, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ.

 

