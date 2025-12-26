Αφέθηκε ελεύθερος ο Άρης Μουγκοπέτρος: «Συγγνώμη στα παιδάκια μου, δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος αφέθηκε ελεύθερος το πρωί της Παρασκευής, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του στην Τρίπολη για ενδοοικογενειακή απειλή, έπειτα από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του.

Η υπόθεση θα εξεταστεί τη Δευτέρα, καθώς το δικαστήριο αναβλήθηκε.

Δηλώσεις Μουγκοπέτρου και θέση της υπεράσπισης

Βγαίνοντας από την εισαγγελία, ο μουσικός περιορίστηκε να πει: «Συγγνώμη στα παιδάκια μου, δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους. Ό,τι έχουμε να πούμε είναι μέσα στο δικαστήριο».

Ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής «δεν στοιχειοθετείται» και ότι ο Μουγκοπέτρος «σέβεται τη μητέρα των παιδιών του».

Οι καταγγελίες της συζύγου και το περιστατικό στο σπίτι

Η εν διαστάσει σύζυγός του, μιλώντας στην εκπομπή Live You, ανέφερε ότι ένιωσε «απειλή και φόβο» κατά την επίσκεψη του μουσικού στο σπίτι, περιγράφοντας ότι μπήκε από πόρτα που είχε αφήσει ανοιχτή για αερισμό, σε ώρα που δεν είχαν συμφωνήσει, και φώναζε μπροστά στα παιδιά.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Κώστα Παπαναστασίου, ο μουσικός «είπε πράγματα που την τρόμαξαν», ενώ στο σπίτι βρισκόταν και συγγενικό του πρόσωπο. Το περιστατικό αυτό, όπως είπε, ήταν καθοριστικό για την απόφασή της να απευθυνθεί στις Αρχές.

Panic button και προσπάθειες διαμεσολάβησης

Όπως έγινε γνωστό, στη γυναίκα έχει ήδη χορηγηθεί panic button στο κινητό της τηλέφωνο. Ο δικηγόρος της σημείωσε ότι η καταγγελία ήταν «απότοκο του φόβου μιας γυναίκας» και ότι μέχρι την τελευταία στιγμή επιχειρήθηκε εξωδικαστική λύση και διαμεσολάβηση, ακόμη και με τη συμμετοχή συγγενών του μουσικού.