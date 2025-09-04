Μενού

Αφγανιστάν: Νέος ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στα νοτιοανατολικά

Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 ρίχτερ έπληξε το Αφγανιστάν.

Reader symbol
Newsroom
Σεισμός στο Αφγανιστάν
Κατεστραμμένα κτίρια στο Αφγανιστάν μετά τον σεισμό | Twitter - @mog_russEN
  • Α-
  • Α+

Σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ έπληξε το νοτιοανατολικό Αφγανιστάν σήμερα Ι(04/09), σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες GFZ.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. σύμφωνα με το GFZ.

Το επίκεντρο του σεισμού, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, εντοπίζεται 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ.

To Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS) υπολογίζουν την ισχύ του σεισμού στα 5,6 Ρίχτερ.

Υπενθυμίζεται ότι, τη Δευτέρα (01/09) ισχυρός σεισμός έπληξε το Αφγανιστάν, στα ανατολικά αφήνοντας πίσω πάνω από 1.400 νεκρούς, ενώ ακόμη ένας σεισμός 5,5 ρίχτερ σημειώθηκε εχθές (03/09). 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ