Αφγανιστάν: Νέος ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στα νοτιοανατολικά

Σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ έπληξε το νοτιοανατολικό Αφγανιστάν σήμερα Ι(04/09), σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες GFZ.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. σύμφωνα με το GFZ.

Το επίκεντρο του σεισμού, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, εντοπίζεται 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ.

To Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS) υπολογίζουν την ισχύ του σεισμού στα 5,6 Ρίχτερ.

Υπενθυμίζεται ότι, τη Δευτέρα (01/09) ισχυρός σεισμός έπληξε το Αφγανιστάν, στα ανατολικά αφήνοντας πίσω πάνω από 1.400 νεκρούς, ενώ ακόμη ένας σεισμός 5,5 ρίχτερ σημειώθηκε εχθές (03/09).