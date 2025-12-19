Άφησαν παιδί και μωρό να κοιμούνται έξω στο κρύο: Χειροπέδες σε δύο γονείς στη Θεσσαλονίκη

Δύο ανήλικα αδέλφια, το ένα εξ αυτών βρέφος, εντοπίστηκαν να κοιμούνται χθες (18/12) το βράδυ σε αυλή νεόκτιστου σπιτιού, στην περιοχή Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πρώτο είναι μόλις λίγων μηνών και το δεύτερο 11 ετών. Περίοικος φαίνεται να ειδοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» και στη συνέχεια ενημερώθηκε η Άμεση Δράση.

Κατόπιν αυτών συνελήφθησαν οι γονείς των παιδιών (31 ετών ο άντρας και 29 ετών η γυναίκα) για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Τα δύο αδελφάκια βρίσκονται για προστατευτική φύλαξη στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.