Αφρικανική σκόνη «σκεπάζει» τη χώρα: Οι περιοχές που θα «χαθούν» - Χάρτες

Σημαντικό επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης λαμβάνει χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο (14-15/02), σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που δημοσιεύει και σχετικoύς χάρτες.

Το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί την Κυριακή, σύμφωνα τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του.

Όπως διακρίνεται από τα δεδομένα του μοντέλου DUST/METEO του ΕΑΑ, οι συγκεντρώσεις σαχαριανής σκόνης αναμένεται να αυξηθούν σταδιακά από τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου 14/02 αρχικά στα δυτικά και νότια, και σταδιακά έως τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15/02 αναμένεται να αυξηθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Κύμα αφρικανικής σκόνης | meteo.gr

Ποιες περιοχές θα «κρυφτούν» από την αφρικανική σκόνη

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης κατά τη διάρκεια της Κυριακής 15/02 αναμένονται στη Νότια Ελλάδα.

Ειδικότερα στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στο Νότιο Αιγαίο, θα λάβει σημαντικές διαστάσεις.

Σημειώνεται ότι σημαντικά αυξημένες συγκεντρώσεις αναμένονται έως και σε τμήματα της Βόρειας Ελλάδας και των Νότιων Βαλκανίων.

